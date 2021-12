Snow Graziano Martello, cientista de células-tronco emprestou literatura

Graziano Martello ensina biologia molecular na Universidade de Padova

O primeiro publicado na Nature tem apenas 27 anos. Quatorze anos depois, há poucos dias, a Veneto Start Cup ganhou um projeto – e isso não acontece com frequência – que visa traduzir as descobertas feitas com células-tronco em medicamentos para combater doenças neurodegenerativas. fora do caminho Graziano Martello, realmente existe uma vida fora do comum. ele estava lá Longos anos em Cambridge (que na época era publicado na Universidade de Harvard) e muitas outras publicações, incluindo os da ciência. você vai se tornar Novo professor de Biologia Molecular da Universidade de Padova Ele chefia um laboratório de pesquisa que lida, na verdade, com células-tronco pluripotentes. Forte o suficiente para ir para a produção de medicamentos que ainda não existem. Durante os 41 anos do nascimento do pesquisador, mas adotado em Estras, os sucessos científicos foram infinitos. Em 2014, a Arminez-Harvard Foundation (mas também o Telethon ao mesmo tempo) financiou a atividade de pesquisa de Martello. Com mais de um milhão de euros, de lá ele volta para casa (sim, às vezes o cérebro volta).





De tubos de ensaio à literatura Porém, 2021 também será lembrado por outro motivo: a publicação de seu primeiro livro. Afinal – ele está brincando, de olhos azuis e enrugados que não querem saber que são disciplinados, mais tímidos que um contador de histórias mas com senso de humor – agora todo mundo está escrevendo um livro certo? Vamos esclarecer uma área de mal-entendido potencial imediatamente: DNA, tubos de ensaio de laboratório e ciência não têm nada a ver com isso. Em vez disso, é Uma coleção de histórias engraçadas, doces e poéticas.

Vinte anos de notas Título: Silêncio de ruídos de neve. No campo branco da capa está uma girafa engraçada. Especificamos que a girafa não aparece em nenhuma das mais de 70 histórias. As nuances surreais representam bem o espírito dos contos de Martello. Pinceladas em um jornal sendo roubado no local, bebendo café, indo de bicicleta para o laboratórioDê um passeio ou nos corredores do supermercado. Lá está o garçom de confiança que o acolhe há anos, independentemente de seus excelentes sucessos acadêmicos, sempre alternando as boas-vindas com o bom homem. E nesta fita Paduan, o autor e cientista se deixa levar por comentários sobre acontecimentos atuais., nos casos de vida, com uma vitalidade totalmente local que se sobrepõe ao papel. Os contos de neve foram escritos nos últimos 20 anos. O Stra original é um teatro não falado de muitas histórias. Como os poemas do autor de poemas para amantes que serviram a gerações de pretendentes, mas diante de Radhams, ele luta para encontrar uma palavra que rima. Ou o superfator, inconfundível na amplitude das tatuagens masculinas, mas também na camisa ultrafina de Laura Pausini.. Há anos que escrevo muito nas manhãs de domingo – diz Martello – mas nos últimos anos, graças ao computador sempre comigo, tenho escrito em quase todo lugar: no ônibus, nas salas de espera dos aeroportos, no bar. No trabalho, não. Em vez disso, nunca escrevo. READ Microplástico, a ciência tem uma maneira de coletar e removê-lo

Detalhes que não adicionam Separação de estado (ciência) e igreja (narrativa)? Como se pode combinar, nos perguntamos, uma vida dedicada à ciência com um espaço interior sutil e inteligente Como o que sai das páginas de neve? Os lábios são a curiosidade, o fascínio pelos aspectos imprevisíveis da existência. Sim, essa talvez seja a marca registrada do meu trabalho. Abordar um tópico científico com uma noção preconcebida traz riscos enganosos. sMuitas vezes, da contradição, da constatação de detalhes que “não acrescentam”, nascem as melhores ideias. É difícil encontrar um cientista sobre seu mundo interior. O escritor admite isso francamente. Afinal, a ideia de publicar a coleção (aliás, ela pode ser encontrada na Amazon e como um presente de Natal ideal, principalmente porque a arrecadação vai para uma causa nobre da qual falaremos em breve) partiu de o público, não do autor.

Caridade continua Nós nos explicamos melhor: Além da caneta, o cientista em questão sempre tocou baixo E ao longo dos anos, com o ator Filippo Fossa, ele ia sugerindo suas histórias deixando a interpretação de Filippo e cuidando da trilha sonora. No final do show – diz Graziano – muitos me perguntaram onde poderiam comprar o livro … que não estava lá. Então decidi postar e Optei por doar os rendimentos para a Mimosa. Associação Apoia menores vítimas de abusos, uma realidade altamente organizada em Pádua. (Agora que o livro está lá, a versão em papel custa 8 euros e 4 euros para um Kindle, e por último mas não menos importante, está decorada com ilustrações de Marco Mattia Piazzolo que é arquiteto, mas afinal um autor, cientista e ator que partiu de um palco onde Snow Tales começou como químico, e talvez eventualmente Arte e ciência pulsem em uníssono nas veias da vida. READ Aqui está uma planta tropical refinada e elegante que pode promover relaxamento e aliviar o estresse

A neve faz ruídos de silêncio vai apresentar Domingo, 19 de dezembro na Villa Loridan em Stra, 17h30.