O diabetes pode ser tratado com exercícios físicos Pozzallo

Pozzallo – Dois jovens da Sicília lançaram recentemente um ambicioso projeto na Itália e na Espanha. Sua missão é educar os diabéticos sobre a importância dos exercícios como parte do tratamento de suas doenças.

Trata-se de Lorenzo Pettino, doutor em educação física pela Universidade de Bolonha, com vários mestrados em formação desportiva, do ponto de vista clínico, com especialização em exercício físico adaptado às doenças, especialmente diabetes. e Paolo Cefali, Ph.D. em Química Industrial e MBA em Negócios Internacionais.

Paolo e Lorenzo Pozzallo partiram imediatamente após sua formatura. Hoje os dois moram na Espanha e contam como é mais fácil crescer profissionalmente no exterior do que na Itália.





O objetivo do projeto é reduzir as complicações do diabetes graças aos exercícios físicos que Lorenzo pode proporcionar como técnico esportivo, aliados a uma alimentação adequada e à terapia medicamentosa (conforme prescrição do seu médico) e, por fim, ajudar as pessoas afetadas. A partir desta doença para estabilizar o açúcar no sangue de forma constante, os pacientes retornam à vida normal, tanto quanto possível, e tente lutar contra a doença e conviver com ela da melhor maneira possível.

O diabetes é chamado de assassino silencioso; se não for tratado com o tratamento adequado, pode ser fatal. Por isso, Médicos, Cefaly e Betino criaram um programa direcionado e personalizado para todos aqueles que decidiram fazer um curso que pode durar 3, 6 ou 12 meses, criando um método individualizado através dos testes que são usados ​​para entender o nível de afastamento do sujeito.