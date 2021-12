Ciência. Estudo com participação da UNICT decifra o “programa” que regula a renovação neuronal

Um grupo de pesquisadores dos Institutos Cnr para Pesquisa e Inovação Biomédica (Irib) e Bioquímica e Biologia Celular (Ibbc), junto com colegas do Instituto Europeu de Pesquisa do Cérebro (Ebri) e da Universidade de Catania, decifraram o ‘programa’ , este é o conjunto de instruções que regulam o turnover Neuronal. Os resultados foram publicados na revista Cells.

A renovação neuronal é essencial para o desenvolvimento, manutenção e renovação de nosso sistema nervoso. É regulado com precisão por estímulos opostos, que podem apoiar a sobrevivência neuronal ou induzir a apoptose, um suicídio celular geneticamente programado. A disfunção nos mecanismos moleculares envolvidos na renovação neuronal é a base de condições patológicas e pode causar defeitos de desenvolvimento, tumores ou doenças neurodegenerativas.

“Há algum tempo estamos na trilha dos mecanismos que regem a vida e a morte dos neurônios”, diz Sebastiano Cavallaro, diretor de pesquisas do Instituto de Pesquisa e Inovação Biomédica (Cnr-Irib), chefe do Laboratório de Genoma em Catania. célulasPela primeira vez, deciframos o conjunto de instruções que controlam esses processos muito importantes e os efeitos que suas interrupções podem ter sobre as doenças humanas. Assim como nos computadores, onde as falhas geralmente resultam de software defeituoso, a renovação neuronal alterada pode resultar de um mau funcionamento programa. “.

A análise da transcrição, ou seja, o conjunto dos RNAs mensageiros, permitiu inicialmente caracterizar o programa transcricional, ou seja, os genes envolvidos nas etapas em que um neurônio decide realizar ou não apoptose. Este programa parece ser comum a outras células, estando envolvido não só em doenças neurológicas, mas também em doenças psiquiátricas e oncológicas. Além disso, medicamentos já utilizados no tratamento dessas doenças são capazes de restaurar esse programa de transcrição, destacando suas implicações clínicas.

Para decodificar o programa, este é o conjunto de instruções que regulam o turnover neuronal, um processo de engenharia reversa foi utilizado para identificar os fatores de transcrição que, com organização hierárquica, direcionam o programa de transcrição. A regulação desses fatores de transcrição por compostos farmacológicos existentes pode fornecer novos insights terapêuticos. Cavallaro conclui, “Decifrar o código de vida ou morte celular pode ajudar a identificar falha e tratamento em muitas doenças por meio de farmacologia inovadora direcionada não apenas aos objetivos finais, mas aos programas que os controlam.”