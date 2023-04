New National Journal – Whitehall, a ciência está subindo a colina

“O sentido da vida, segundo o ancião Sioux, é tratar com música todas as coisas que encontramos.”

A citação é de Carlo Rovelli, em White Holes (Adelphi), livro imperdível onde se lê o ar perfumado de um jardim japonês.

Carlo Rovelli, cientista, físico quântico e, na minha opinião, acima de tudo um professor de vida.

Assim como Dante olha com amor nos olhos de Beatrice (Beatrice é a luz da irmandade do amor), Carlo Rovelli, como os antigos noviços dos mistérios, nos diz que “o mesmo vale para o mundo. O estudo do espaço, do tempo , buracos pretos e brancos é uma das nossas formas de nos comunicarmos com a realidade, o que não é.” Ele: É “você”, como fazem os poetas líricos quando falam com a lua Livro da SelvaTodos os animais trocam um grito de reconhecimento mútuo: “Somos do mesmo sangue, você e eu.” [i]

Li o livro de Rovelli ao mesmo tempo que os ensaios de Paolo Ravone (https://www.nuovogiornalenazionale.com/index.php/italia/economia/11324-realta-e-polisemi-del-sapere-ci-vuole-un-nuovo-umanesimo.html) e por Roberto Piccioli (https://www.nuovogiornalenazionale.com/index.php/italia/cultura/11307-la-questione-della-tecnica-prima-parte.html)

E encontrei nas letras científicas de um físico quântico a chave para o porquê do mundo do silício nunca vencer o mundo do carvão.

Comparo o silício e o carbono porque me parecem as referências primárias para a luta em curso.

A descarbonização é, enigmaticamente, em código, a declaração da desumanização a favor de um transumanismo em que o silício, símbolo da robótica e da inteligência artificial, prevalece sobre o humano baseado no carbono.

Às vezes, decodificar mensagens de cúpula ajuda bilionários paranóicos que querem governar o mundo e possivelmente o universo (melhor: universos) a entender o que está escondido atrás de estratégias ambientais verdes. Os símbolos são uma linguagem importante para conhecer e praticar.

O homem sem carbono e sem silicato é mercadoria para o mercado dominado pelo comunismo financeiro, ou seja, para o novo feudalismo onde a cúpula financeira dos megalomaníacos com dinheiro.

Mas voltemos a Carlo Rovelli e ao perfume das flores de cerejeira.

Em seu livro Rovelli nos explica o que são buracos brancos e buracos negros, e nos fala sobre tempo, espaço, gravidade, mas para alguém como eu que pouco ou nada entende de física, acima de tudo ele nos fala como um professor de física. Uma vida que nos faz entender como ciência nada tem a ver com tecnologia.

Rovelli escreve: “Como você se comporta quando não há professores suficientes? É mais bonito navegar sem as estrelas, mas como aprender algo novo que ainda não sabemos? Para aprender algo novo você pode, por exemplo, ir e ver. Subir. É por isso que os jovens partem e viajam.

Um robô de silício ou metahumano pode subir uma colina?

Então Rovelli (título e destino, ad wit) nos diz que alguém foi nos ver e nos contou e que existem ferramentas para ver mais.

Se não podemos viajar com o corpo, diz Rovelli, podemos viajar com a mente.Imagine mudar de perspectiva, para ver as coisas de forma diferente. […]. Vendo com a mente. […]. Mas como você “vê” com os olhos da mente? […]. Acredito – nos diz o mundo quântico – que a resposta é uma busca incessante por um equilíbrio delicado. Equilíbrio entre o que levar conosco e o que deixar em casa.”

Trazemos conosco as leis que conhecemos, as regras que funcionam, mas deixamos algumas certezas em casa. Como o equilíbrio é alcançado? Tente e tente novamente.

A tecnologia promove os fatos, não muda a perspectiva e eleva-se à ideologia e ao dogma. A ciência é questionável. Ela está subindo a colina para se aventurar no desconhecido.

O que faz um cérebro de silício programado algoritmicamente no desconhecido quando foi criado para o conhecido?

Vamos subir a colina com Rovelli.

Rovelli escreve que o Ocidente soube usar com eficácia a criatividade do pensamento analógico, para construir novos conceitos a cada geração, a ponto de legar à civilização mundial de hoje o esplendor do pensamento científico. Mas o Oriente é o primeiro a perceber claramente que o pensamento cresce por analogia, não por analogia. A lógica da dialética baseada em comparações já foi analisada pela escola molhada, e implícita em um dos maiores livros da humanidade, esse texto extraordinário que é Zhuang-zi. O pensamento científico faz bom uso do rigor lógico e matemático, mas esta é apenas uma das duas pernas que o levaram ao sucesso: a outra é a criatividade libertada da evolução constante de sua estrutura conceitual, e esta que vive de comparações e sínteses.

Zhuāngzǐ, Chuang-tzu (369-286 aC) foi um filósofo e místico chinês cuja Água de Outono foi apresentada por Mario Novarro: . Laozè encerrou-o no famoso Taotechìng que, apesar de sua obscuridade e da devastação do tempo, é claro e bem compreendido; São pouco mais de cinco mil palavras (charaf), de vinte a trinta páginas, parte em verso rimado; Não há parábola, não há história: é um pensamento puro, profundo como o céu, permeado por um fervor contido testado e articulado em uma longa vida escura: um modo de vida para quem se instala no reino da realidade com olhos claros abre e passa para as profundezas onde o homem que a alcança se agrada. A pedra angular deste reino espiritual é Tao, que originalmente significa caminho (e Ciuangzè diz caminho que Tao é uma metáfora), significando, para ser claro, lema, lema de Heráclito, o único, Deus, um de Parmênides, o deus de Bruno , o deus de Goethe; e a doutrina de Deus”.

Aqui está uma das histórias que Zhuang zi (A Pérola Mágica Perdida e Achada) nos conta: “O Imperador da Terra Amarela, vagando ao norte de Acquarossa, escalou o Monte Cuenln e olhou para o sul. pérola (o Tao que não lhe deu a ciência, mas um presente gratuito) Ele enviou o Conhecimento para procurá-la, mas não a encontrou. Ele enviou Chiarosguardo para procurá-la, mas não a encontrou. Então ele enviou Senzamèta e encontrou “É realmente estranho”, disse o Imperador, “que o próprio Senzamèta tenha conseguido encontrá-lo!”

Sem sentido. Vagar no mar do desconhecido sem certeza é ciência.

Como um bot de algoritmo pode andar por aí como o SynzaMeta. Como um algoritmo pode se apaixonar pela busca e mergulhar em um buraco branco que nunca viu antes e pode até não existir? Como pode um algoritmo, diz o sábio Sioux, processar todas as coisas que encontramos com uma música?

O poder dos símbolos nos dá a descarbonização como uma ideologia desumanizadora.

Em outras palavras, uma pequena elite bilionária, cercada por uma corte de servos, que quer descarbonizar nosso carbono e nos transformar em silicatos para ter um exército de robôs humanóides para usar e descartar à vontade.

Qual é a relação entre ciência e tecnologia que vimos com o exército de safados que nos enchiam de longas histórias sobre vírus e vacinas, sempre se referindo à ciência, quando nada havia de científico, porque ciência é o que Carlo Rovelli nos conta em seu maravilhoso livro , levou-nos a gostar de subir a colina, Mergulhar num buraco branco provavelmente não existe.

[i] Carlo Rovelli, Pucci Bianchi, Adelphi