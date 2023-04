Jejum intermitente, grandes riscos para a saúde: 3 razões para não fazê-lo

Saúde e bem-estar estão entre as coisas mais importantes na vida de qualquer indivíduo.

Uma alimentação saudável e balanceada é um dos principais fatores para sua manutenção.

Na verdade, a comida que ingerimos tem um grande impacto na nossa saúde e no nosso humor.

a’Uma alimentação correta e balanceada Ajuda a prevenir muitas doenças, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e muitos outros problemas de saúde. Além disso, uma dieta saudável e equilibrada pode ajudar a manter o equilíbrio certo de nutrientes, vitaminas e minerais em nossos corpos, que são essenciais para uma vida saudável.

No entanto, muitas vezes A corrida para perder peso E a forma física ideal pode levar a escolhas comprovadamente radicais prejudicial à saúde.

jejum intermitente

Entre as dietas, existem muitas teorias e práticas que prometem milagres, mas muitas vezes são perigosas para a saúde. Entre estes, encontramos jejum intermitenteque é uma prática que pretende reduzir Coma por algumas horas e dias alternados. Mas quais são os riscos para a saúde?

Sim, também é verdade que o jejum intermitente Pode levar à perda de peso e melhora de alguns parâmetros metabólicos, como a quantidade de açúcar no sangue. Pode ser muito prejudicial à sua saúde. Mas também pode acontecer Eles contribuem para uma série de efeitos colaterais indesejadosTais como mau humor, ansiedade, dor de cabeça, fraqueza, constipação, astenia e distúrbios do sono. Além disso, pode causar problemas digestivos, como azia e refluxo gastroesofágico, principalmente durante a chamada “janela de alimentação”, ou o período em que os alimentos são ingeridos, talvez em grandes quantidades, em um curto período de tempo.

As armadilhas do jejum intermitente

jejum intermitente Pode ser especialmente problemático para pessoas com “ajustes limítrofes” (no limite entre o que é considerado normal e o que é patológico) das funções metabólicas normais; Como hipoglicemia, hipotensão ou anemia. Nesses indivíduos, os períodos de jejum podem causar efeitos negativos à saúde, como sensação de fraqueza e desmaios. Resumindo, o jejum intermitente não ensina como comer corretamente. Na verdade, uma vez que você para de jejuar, o organismo também para. Você recuperará rapidamente os quilos perdidos, porque não é fornecida uma ideia útil de como, quando e quanto comer direito. Além disso, esse jejum intermitente não nos ensina a entender e lidar com os sinais fisiológicos de saciedade com fome, que podem levar a comportamentos alimentares incorretos e ao abandono de alimentos saudáveis ​​e nutritivos, devido a crises de fome.

No final, pode parecer que o jejum intermitente é a resposta para perder peso rapidamente, porém Seus riscos à saúde são muito altos. Antes de adotar tal dieta, é É importante consultar um especialista Para avaliar sua condição e ver se o jejum intermitente é adequado para seu corpo e necessidades. Por último, mas não menos importante, é bom lembrar que a perda de peso e a melhora da saúde dependem sobretudo de um Estilo de vida ativo e saudávelbaseado em nutrição balanceada.