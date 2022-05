O nascimento do modelo de Turim – Turim hoje

Entre os objetivos específicos do acordo, portanto, estarão: obter dados para um mapeamento permanente do sistema energético da cidade; Criar modelos baseados em dados capazes de fornecer uma estimativa científica e quantitativa dos efeitos potenciais das opções alternativas; Desenvolver ferramentas integradas e inovadoras (bases de dados, plataformas web interativas, teatro de decisão) para apoiar o decisor e criar um processo participativo e de diálogo direto e construtivo entre a administração e a população sobre questões energéticas e de sustentabilidade.

Quanto à assinatura do protocolo, foi o que ele disse Stefano GionaDiretor Universitário: “A centralidade estratégica da transição energética foi sublinhada pela emergência ambiental de décadas e, portanto, pelas subsequentes linhas de desenvolvimento continental indicadas pela União Europeia, mas também pela emergência catastrófica de invasão na Ucrânia. Tanto a história quanto as notícias exigem um esforço insubstituível de pesquisa científica para encontrar novos modelos de produção de energia, a começar pelos sistemas públicos locais. Hoje estamos no campo juntos, universidades, instituições e partes interessadas, com este importante e também importante MoU para planejar a transição de Turim para um futuro de energia segura e limpa. Investimos com confiança na pesquisa e no seu relacionamento próximo com as instituições, não mais do que hoje chamamos de escolhas de longo prazo, reconhecendo que o conhecimento é o pré-requisito essencial para a tomada de uma decisão pública correta.”