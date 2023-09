Doença de Alzheimer, mas também resistência a antibióticos

Diálogos sobre ciência e saúde em Mzali: doença de Alzheimer, mas também resistência aos antibióticos





detalhes Postado em 18 de setembro de 2023

Mântua, 18 de setembro. – Começa na quinta-feira 21 de setembro Seis horas da tarde no salão mural Fundação Monsenhor Arrigo Mazali. Na Via Trento 10 em Mântua, está aberto ao público um ciclo de eventos de outono intitulado “Ciência e saúde”.

Começamos com “Prevenindo a doença de Alzheimer (e a depressão)” para Renato Botturaum geriatra e diretor científico da instituição, que terá a companhia de seu colega na conversa Marco Trabucchi. O volume foi publicado pela Oligo. Nesta ocasião Um novo serviço ambulatorial dedicado à longevidade.

Nós continuamos Quarta-feira, 25 de outubro com “Ajude-me a lembrar. A demência não tira a vida. Como podemos entender melhor a doença e ajudar aqueles que sofrem dela?” Escrito por Marco Trabuccchi, que estará à conversa com Renato Bottura neste encontro.

A primeira sessão de reuniões, que continuará na próxima primavera, terminará com outras datas Quarta-feira, 22 de novembro Com um médico infectologista Paulo Costa Quem realizará uma conferência sobre este tema? “Resistência aos antibióticos: um problema global”.

“Temos o prazer de abrir as portas da Fundação aos cidadãos para contribuir no trabalho de divulgação e prevenção de questões básicas para a saúde de todos, em todas as idades – diz a presidente Mara Gazzoni -. Pretendemos explorar e propor os mais diversos temas científicos, tornando-os acessíveis a todos.”.

TTodas as reuniões são abertas ao público. Para mais informações você pode consultar o site www.fondazionemazzali.it.