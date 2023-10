A magia dos alimentos gordurosos: por que o cérebro nos faz querer comê-los

Há sempre uma razão pela qual algo acontece: os cientistas da Universidade de Oxford sabem disso muito bem, tendo descoberto as razões pelas quais muitas vezes preferem isso. Comidas gordurosas Em comparação com outros que são mais equilibrados e menos prejudiciais ao organismo. Mesmo que você conheça o conteúdo calórico de alguns alimentos, por exemplo, muitas vezes você prefere comer aqueles que podem ser mais prejudiciais e engordativos do que outros: tudo vem de algumas áreas do corpo. cérebro O que incentiva você a comer alimentos “menos saudáveis” porque causam mais prazer.

O que diz o estudo?

No Revista de Neurociências O estudo foi publicado sob o título Um mecanismo neural no córtex orbitofrontal humano para preferência por alimentos ricos em gordura com base na textura oral. Os investigadores explicam que novos métodos têm sido utilizados na engenharia alimentar através da “neuroimagem funcional”, ou seja, a utilização de técnicas de neuroimagem que podem medir o processo de metabolismo no cérebro, de forma a esclarecer o funcionamento dos alimentos. Córtex pré-frontal Humano (OFC)” “Traduz as sensações orais evocadas por alimentos ricos em gordura em avaliações económicas subjetivas que orientam o comportamento alimentar”. Neste caso específico, 22 voluntários do sexo masculino e feminino foram levados e receberam diferentes alimentos líquidos, como “frappés”, que continham gorduras e açúcares: as suas respostas cerebrais baseavam-se na “consistência”. Macio e oleoso (ou seja, sensação na boca) produzido por fluidos gordurosos nas superfícies da boca “, explicaram os cientistas.

Quais foram os resultados?

Nesse ponto, a codificação de alimentos específicos começou a dar sentido a quais assuntos o nosso córtex orbitofrontal preferia: os neurônios OFC julgaram que os alimentos ricos em gordura eram, em média, preferidos a outros durante testes alimentares adicionais. “ Indivíduos cujo Ofc era mais sensível ao tecido oral relacionado à gordura consumiram mais. Eles explicam. Os resultados obtidos pela equipe do professor Fabiano Grabenhorst, Um neurocientista da Universidade de Oxford sugere que os sistemas de recompensa do cérebro humano Eles sentem as gorduras alimentares geradas pela fricção bucal, um fator mecanotrófico que provavelmente rege nossas experiências alimentares diárias, mediando as interações entre os alimentos e as superfícies orais. .

Embora os próprios investigadores afirmem que os mecanismos neurais associados às propriedades sensoriais orais da gordura ainda não são claros, chegaram a uma conclusão já concebível: os alimentos que contêm… Gorduras E Açúcares Dá uma sensação de maior satisfação porque a boca, o paladar e consequentemente o nosso cérebro recebem uma sensação doce e rica. Ao mesmo tempo, se você não prestar atenção, a obesidade e seu consumo excessivo podem levar à obesidade. “ Descobrimos que uma área específica do sistema de recompensa do cérebro – o córtex orbitofrontal – detecta a textura suave dos alimentos gordurosos na boca e liga esta informação sensorial a avaliações económicas que impulsionam o comportamento alimentar.

Repercussões futuras

Essas descobertas podem levar à criação de alimentos capazes de substituir o “benefício” da gordura que tem menos calorias, mas ainda pode ter um impacto positivo nos sistemas de recompensa do nosso cérebro. “Este estudo é muito interessante e pode ter encontrado uma ligação entre o que é o nosso ‘velho cérebro’, a parte mais ancestral do nosso cérebro, e a sensação de prazer derivada da gordura. “Eu expliquei República Neuro cientista Ariana do Estádio, Professor do Departamento de GF Ingrassia da Universidade de Catânia. “ As gorduras, embora prejudiciais se consumidas em excesso, também contêm muitas calorias . E a última – continua ele – Eles são decompostos para produzir o chamado “benzeno”, que alimenta uma série de funções, incluindo funções cognitivas “.

Se for confirmado o prazer que o cérebro sente ao consumir alimentos que contêm grande quantidade de calorias, é possível que ele seja “enganado” criando “ O sabor agradável da “gordura” nos alimentos não tem os mesmos efeitos negativos “, finaliza o especialista.

