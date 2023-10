Vermahamenti, Ciência na Rua: 196 eventos, 6.000 estudantes, conferências e laboratórios. Lansidi: Somos a cidade do conhecimento

Fermo – Sétima edição do Fermhamnet, o centro da cidade ganha vida com ciência e cultura de 19 a 22 de outubro. O tema escolhido é “A Jornada”.

“O período Covid nos permitiu crescer, acelerar a transformação digital e valorizar quem já estava preparado. Foi assim que o nosso Festival de Ciências conseguiu se tornar Vegetal desde 2020. Isso também explica a presença de 6.000 inscritos nas oficinas de esta edição dedicada às escolas.

São 196 atividades, muitas das quais destinadas a estudantes, mas há atividades para todos “porque um dos objetivos é espalhar o amor pela ciência entre quem não vai à escola ou não tem determinadas competências”. mostram que existem muitas maneiras de aprender e, portanto, a formação não tem idade”, explica o membro do conselho Mikol Lanzidi.

Fermhamente é também a pedra angular da Fermo Learning City “e faz parte de um plano cultural de três anos”. A vereadora gostou tanto que montou uma equipe disponível dentro dos gabinetes.

Como Diretora Científica, Andrea Capozuka tenta elevar a fasquia todos os anos e fá-lo começando com uma citação de Cidades Invisíveis de Italo Calvino, que comemora seu centenário, é dedicado à complexidade. “Viajar é uma forma de ter acesso à ciência e ao conhecimento, uma forma de compreender os ensinamentos do passado e de saber que está em constante evolução. Queremos ser uma viagem de descoberta.”

Serão diversas estações espalhadas pelo centro histórico. Reduzimos as conferências e concentramo-las em convidados importantes, como Professor da Universidade de St Andrews em Londres Que vai falar sobre a personalidade das mulheres, e preferimos as oficinas, porque queremos que a viagem seja uma experiência coletiva.” Outro parceiro é a empresa Trenitalia, que “abre as oficinas de Ancona para algumas turmas, tornando-as uma viagem direta de trem da estação mais próxima da escola.”

A Cidade da Ciência de Nápoles realizará workshops online, com Prisma e Focus também confirmados JoswayBlog “Com o qual produziremos conteúdos sobre Fermo que serão transmitidos ao mundo.” O laboratório funciona com a Polícia Científica e em cooperação com Museu Acredite Quatro universidades da região de Marche produzirão conteúdos incluindo conteúdos dedicados à jornada do Duque com Urbino e conteúdos dedicados à química com Bettinari da Unicam.

Novidades são os Cafés de Ciência dedicados à excelência de Fermo: um com Ettore Fedele e Daria Baiocchi, professores do Conservatório Pergolesi que usam a ciência na composição musical, e outro com os professores Pione e Cecchi de Tico e Montagne. Mas também no sábado à tarde com Equipe TedXFermo São 17h na casa do Billy. A equipe, liderada pelo Diretor Científico Giuseppe Vesi, falará no domingo, às 15h, na Prefeitura sobre “Ideias, Fatos e Verdade”, disponibilizando também o palestrante Marinangeli e dois colunistas como Felica Babieri e Chiara Mignani.

“Comecemos juntos, não é a partida e a chegada que importa, mas o que acontece no meio, como canta Niccolò Fabi em Costeroer”, repete o diretor científico.

Tudo isto merece mais tempo e espaço, pensa Mauro Lapilarte, empresa da Labelia, que também colabora com empresas privadas, como a agência de investigação. “Juntos continuamos a democratizar a ciência, orientando as crianças. Haverá um encontro com quatro empresários que falarão no palco e depois se reunirão com aulas individuais, colocando-se à disposição dos jovens.”

As atividades de sexta e sábado de manhã são reservadas às escolas, enquanto à tarde, sábado e domingo há espaço para os curiosos e entusiastas. São 196 atividades, incluindo 159 para escolas E cerca de noventa online. Em média, são duas turmas por laboratório, ou seja, 300 turmas participantes com uma média de 20 alunos: em duas sessões matinais, participam 6 mil crianças, maioritariamente do ISC, mas também do ensino superior. Acima de tudo temos números de toda a região. Algumas atividades serão diretamente nas escolas.”

O objetivo futuro é fazer de Vermahamente um centro que também produza atividades durante todo o ano, talvez introduzindo pubs. Ao mesmo tempo, o município disponibilizou dezoito locais designados que irão mostrar a beleza de Fermo.

