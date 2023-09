Veja quanto tempo leva para digerir esses alimentos. Mais pesado? 8 horas e você nunca imaginaria

Eles podem parecer salgadinhos, mas depois de comidos, demoram muito para serem digeridos. Um deles leva 8 horas.

Quando vistos, podem parecer inofensivos e pensa-se que podem ser consumidos em grandes quantidades. Mas nem sempre é assim, pois alguns deles, apesar do seu pequeno tamanho, conseguem fazer com que quem os consome sofra as sete dores do inferno, principalmente à noite.

Esses são os pratos que O tempo de digestão está bem acima da média e Em um deles podemos passar até 8 horas. Obviamente, isso não significa que seja melhor evitar tomá-lo, mas você deve prestar a máxima atenção aos momentos em que o faz, para evitar consequências desagradáveis.

Tempos de digestão dos alimentos: classificação

Vamos tentar fazer uma lista de pratos que são muito bons, mas demoram muito para digerir. Entre eles, existem alguns alimentos que fazem muito sucesso em nossas mesas e, com certeza, você ficará surpreso ao saber o quanto nosso corpo precisa para absorvê-los.

Resumindo, um verdadeiro tijolo para o estômago, mas devemos lembrar que se for consumido em grandes quantidades tem um tempo de digestão diferente: