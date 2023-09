Ragazzi MedFest retorna a Reggio Calabria: ciência e teatro para aproximar os jovens por Italo Calvino

Teatro, música, oficinas e encontros literários, 15 dias, exercícios matinais para escolas, apresentações teatrais e exposição internacional de ilustração patrocinada pela Feira do Livro Infantil de Bolonha e pela Fundação Giannino Stoppani. Se parece com isso Cosmo & Comes, RagazziMedFest de Italo Calvinoo evento que ele criou e dirigiu Teatro espacial Em sua sétima edição, oferece uma programação especial – De 24 de setembro a 8 de outubro em Reggio CalabriaEm vários locais – para celebrar o centenário do nascimento de Ítalo Calvino de uma forma original e festiva, pensada para os jovens.

«Através do cruzamento do interesse de Calvino pelo universo como fator de inspiração da grande literatura, queremos capitalizar a contaminação entre teatro e ciência, continuando na linha iniciada nas edições anteriores – comenta o Diretor Artístico do Ragazzi MedFest Gaetano Tramontana -. Por se tratar de um aniversário importante para o autor, o tema inicial é de celebração, situação frequentemente presente em muitas obras de Calvino, principalmente na Cosmiccomics. Como sempre, um espaço distinto é dedicado a espectáculos destinados aos jovens, com o objectivo de finalmente reconhecer Ítalo Calvino como um compositor muito popular, mas também muito fino e muito sensível.

Cosmo & Comice – Ragazzi MedFest de Italo Calvino

Para abrir a 7ª edição do Ragazzi MedFest, cerimônia de inauguração – domingo 24 de setembro No Corso Garibaldi – que contará com artistas como Empresa Academia de Criatividade, Gatos teimosos, Batoncha, Renata Falcão, Ana Calarco, Tekla De Marco.

de De 25 de setembro a 8 de outubroo centro urbano de Reggio Calabria sediará a exposição demonstrativa “Concessões Italianas – Números de Italo Calvino.” Patrocinado pela Feira do Livro Infantil de Bolonha, Accademia Drosselmeyer e Fondazione Giannino Stoppani. Um evento que permitirá aos participantes uma imersão na obra de Calvino através de obras visuais, graças às obras de importantes pintores do cenário nacional e internacional. A abertura da exposição será precedida de um workshop sobre Calvino e suas fotografias, que acontecerá Grazia Gotticurador da exposição, enquanto Júlia Tomaium dos ilustradores presentes na exposição, reunirá grupos escolares no dia 5 de outubro.

Para um programa dedicado ao teatro, a sua chegada é muito aguardada Mário PerrottaPrêmio Ubu 2022 de Melhor Novo Roteiro Italiano, no palco8 de outubro No Auditório Zanotti Bianco com a música “Come una specie di vertigo”. “Calvino, Liberdade”, obra em que o ator e dramaturgo conduz uma nova e altamente pessoal investigação sobre a obra de Italo Calvino, a partir de uma palavra frágil, mas essencial: liberdade.

o 29 de setembro No Salão De Gasperi Sosta Palmizzi Company Ele apresentará “Zodíacos. Ready, Set…Space!”, um espetáculo dedicado à descoberta do universo Francisco Ippolito, Olga Mascolo E Ana Muscatellienquanto o 6 de outubro No Salão Zanotti Bianco Teatro espacial Ele apresentará uma produção especial pensada para o MedFest Kids: a performance “Tre Cosmicomiche” (também na programação matinal para escolas nos dias 26 e 27 de setembro). Domingo Outubro 1 Um encontro entre música e teatro no salão Zanotti Bianco com “Marcovaldo – Beppe Cervello lê Calvino”, com música ao vivo de Cristiano Califano E a voz narrativa de Pepe Cervelo.

Para enriquecer a programação, existem também inúmeros momentos dedicados à literatura, destinados a estimular a dimensão auditiva dos mais pequenos e aproximá-los da prática da leitura, como a apresentação do volume “Storia di un protone” de Filipe Boaventura, O astrofísico que ganhou muita admiração nas redes sociais por seu projeto “Quem Tem Medo do Escuro?” (1º de outubro no centro urbano); “Sr. Palomar”, caminho de leitura editado por ele Verônica Giuffre (30 de setembro no Urban Center), lê em voz alta Nasci para ler Reggio Calabria (No dia 2 de outubro na Libreria Libro Amico) e o encontro com o autor Domenico Scarpa (3 de outubro no centro urbano).