O Ministério está acelerando após o aumento de infecções

Acelerar a campanha de vacinação contra Doença do coronavírus Enquanto a propagação do vírus se expande, com um aumento semanal de infecções que chega a 40 por cento. Os números são muito pequenos porque desde que o isolamento deixou de ser obrigatório, diminuiu a utilização de testes, mas também para posterior comunicação de resultados em situação de “faça você mesmo”. As mortes de pessoas que testaram positivo para Covid entre 7 e 13 de setembro ascenderam a 99, mais do dobro do número de há duas semanas, e quase todas têm mais de 80 anos. os Estados Unidos. Um dia o Ministro da Saúde Orazio SchillaciConfirmação: primeiras doses de Vacinas Atualizado para a nova variante (XBB.1.5 conhecida como Kraken) estará disponível no início da próxima semana. No momento, apenas a Pfizer-BioNTech concluiu o processo de licenciamento, e outras chegarão posteriormente.

Vacinas Covid de outubro no Lácio: onde, quando, qual soro e novos métodos da campanha de imunização

Os primeiros fornecimentos chegarão por volta do dia 25 de setembro, depois haverá os tempos técnicos de distribuição por toda a Itália e de organização nas diferentes regiões (aos quais o Ministério da Saúde já escreveu para lhes pedir que se preparem e agilizem a organização). Queremos acelerar por dois motivos: proteção rápida para as pessoas mais vulneráveis, mas também para garantir que um cidadão que vai se vacinar possa tomar a vacina anti-Covid e a vacina contra a gripe no mesmo dia. Por exemplo, na região do Lácio, aguardam as primeiras 200 mil doses no início de outubro e, em novembro, chegarão a 500 mil. A região de Marche anunciou que a vacinação dupla (contra a gripe e contra a Covid) terá início a partir de 12 de outubro. Para esclarecer: não existem mais ferramentas como o “cartão verde” para persuadir grupos de risco a se vacinarem, mas a circular do Ministério da Saúde utiliza, como é o caso do anti-influenza, a fórmula da “recomendação”. O recall é recomendado para pessoas com 60 anos ou mais, hóspedes de instituições de longa permanência, mulheres grávidas, profissionais de saúde e pessoas mais jovens, mas extremamente frágeis. Além disso, também é recomendado para familiares de pessoas com fragilidade grave. Onde se pode obter a vacina, explicando que ela é garantida gratuitamente mesmo para quem não pertence a estas categorias e ainda assim decide reforçar a proteção? Obviamente, estes centros são coisa do passado, foram fechados e já não existem. Os pontos de referência são os centros de vacinação, os consultórios de clínica geral e as farmácias.

Mas quão preocupante é a situação? O professor Pier Luigi Lopalco, epidemiologista, resume: “Deve haver um alerta profissional, não entre as pessoas. É justo estar atento para avaliar a evolução da situação do vírus, que tem características sazonais. Por um lado, temos ampla imunidade populacional, apesar das novas variantes, mas, por outro lado, o sistema de saúde sofrerá se o curso da Covid for paralelo ao da gripe. No passado, os hospitais tinham dificuldades quando havia um pico de gripe, então vamos imaginar o que aconteceria se coincidisse com um pico de Covid. Se necessário, teremos que estar preparados para reimpor o isolamento para quem testar positivo. No entanto, estou preocupado com a falta de ímpeto da campanha de vacinação. A Itália selecionou 11 milhões de doses (9 da Pfizer, 2 da Novavax) e temo que não sejam suficientes.

Mas será que o número de casos positivos está realmente a aumentar significativamente? A Fundação Gympie, que monitoriza o desenvolvimento de infecções desde o início da epidemia, publicou um relatório explicando: “As infecções estão a espalhar-se novamente e afectam principalmente pessoas vulneráveis ​​e pessoas com mais de 80 anos de idade. Em 4 semanas, a propagação de infecções aumentou de 5.899 para 30.777 e as hospitalizações de 697 para 2.378. A campanha de vacinação deve começar imediatamente se quisermos evitar sobrecarregar as instalações de saúde. O verdadeiro perigo é a estabilidade da saúde pública, que é muito fraca: “A taxa de infecção era de 6 casos por 10 mil habitantes no início de julho, e na semana passada chegou a 52. São números baixos, mas subestimados”. explica Nino Cartabellota, presidente da Gympie. Em grande parte porque o sistema de liberdade condicional, na realidade, depende fortemente da provisão numa base voluntária.” As pesquisas mais recentes mostraram que a variante mais prevalente é a Eg.5 (Eris), mas outro exame está em andamento para obter dados mais atuais. No entanto, as vacinas atualizadas também protegem contra as variantes mais recentes. A maioria dos pacientes gravemente doentes tem mais de 80 anos. Os internados em cuidados intensivos, embora estejam a aumentar, são 78. As regiões com as maiores taxas de infecção por Covid são Veneto, Campânia, Lombardia e Lácio.

