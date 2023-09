Em diamantes rosa você encontra vestígios do primeiro supercontinente

Um dos maiores depósitos de diamantes rosa do mundo, na Austrália Ocidental, pode reter vestígios da dissolução do primeiro supercontinente, que ocorreu há 1,3 mil milhões de anos. Eu estudo Publicados O Ph.D. da Nature Communications, orientado por Hugo Ollerock, da Curtin University, na Austrália, sugere que as interseções continentais podem ser importantes para a localização de grandes depósitos de diamantes. Antes do seu encerramento em 2020, a Mina de Diamantes Argyle era uma das minas mais importantes do mundo, com mais de 90% dos diamantes rosa existentes e diamantes raros de várias cores, incluindo o azul, provenientes dela.