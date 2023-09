Nos antigos espaços do Ginásio Gale

A estrutura abandonada durante anos, o ginásio que acolheu alunos do Liceu Lanza e do Instituto Boerio, volta à vida graças ao projecto UniFg financiado pela região de Puglia, para acolher uma biblioteca que não será acessível apenas à universidade estudantes, mas quer ser um centro que acolhe todos os cidadãos. 120 lugares e 13.000 volumes, uma estrutura que se soma ao que está sendo feito para fazer do Centro Foggia o coração pulsante de estudantes e cidadãos.

O equipamento foi inaugurado esta tarde nos espaços regionais da Rua Rómulo Cajesi, esquina com a Estrada Marina Mazzei, totalmente restaurado com um financiamento regional de 1,6 milhões de euros no âmbito da ação “Biblioteca Comunitária”. A nova estrutura será destinada não só aos departamentos da área económica mas também, devido à sua localização central na cidade, a todos os estudantes que pretendam utilizar os espaços para atividades de estudo e investigação. Graças ao projeto do museu, a sede interior preserva a escavação de um cemitério do Neolítico, que pode ser visto na sala de leitura.

O Presidente da Região da Apúlia, Michele Emiliano, anuncia: “É uma sensação única pensar nesta nova biblioteca que nasce moderna e completa, com um rico património escrito, ao serviço do ensino universitário e de toda a comunidade de Foggia. Constitui um verdadeiro centro cultural, um lugar de encontro e também de crescimento cívico, especialmente aberto aos jovens, para as suas atividades de estudo e para milhares de oportunidades de intercâmbio.” cultural que certamente revitalizaria estes espaços. A região da Puglia, no âmbito da programação dos fundos da União Europeia para o ciclo 2014-2020 , investiu cerca de “125 milhões de euros foram alocados para a criação de 123 novas bibliotecas comunitárias nas quais participaram 115 grandes e pequenos municípios da Apúlia e as principais universidades. “Estou particularmente orgulhoso dos resultados que alcançamos com este tipo de investimento.”

Assim disse o grande reitor Lorenzo Lo Muzio: “É com muito orgulho que inauguro a nova estrutura da Universidade de Foggia que se tornará um valioso centro cultural para toda a cidade. A construção da nova biblioteca do distrito económico foi possível graças ao apoio fundamental da região de Puglia que financiou a projecto de restauro de uma estrutura em estado de completo abandono que entregamos à comunidade universitária, mas também aos cidadãos “Num sinal da unidade que o meu estado representa, a cerimónia de inauguração da nova biblioteca representa um evento simbólico, importante e momento comemorativo, em especial, para os nossos alunos, todas as instituições, colaboradores e todos que contribuíram para que este projeto se tornasse realidade.”.

“Hoje está em curso outra transformação urbana em Foggia devido ao total de 15 milhões de euros investidos pela região de Puglia na cidade e no futuro das novas gerações de residentes de Foggia que são formados na universidade e nas bibliotecas da cidade.” disse o Vice-Presidente da Região da Apúlia, Rafael Piemontesi, que falou na cerimônia. “Devido à sua localização central, este espaço está aberto a todos os estudantes que desejam utilizá-lo para atividades de estudo e pesquisa. Graças à região da Puglia, um artefato histórico está renascendo e o fator de deterioração e abandono torna-se o motor de um novo A Universidade considerou oportuno demonstrar na Sala de Leitura o processo de escavação de um cemitério que remonta ao Neolítico..

“Estamos felizes que a partir de hoje haja uma nova biblioteca em Foggia – Anunciou a Comissária Regional para Políticas Culturais, Grazia De Bari – A biblioteca comunitária, criada graças a um concurso que permitiu financiar estes projetos em toda a região, será uma referência não só para os estudantes universitários, mas para toda a cidade. Aumentar os espaços culturais é importante para todos nós, porque se tornam grandes oportunidades para a região. A biblioteca será um ponto de encontro e um espaço não só para falar de cultura, mas também para desenvolver ideias inovadoras capazes de desenvolver toda a comunidade. Quando falamos de mudança temos que começar pela cultura e lugares como este são essenciais. Investir na cultura e na educação é a melhor receita para as nossas cidades.”