Com os exames de sangue, você pode verificar regularmente sua saúde e verificar se não há problemas latentes. Com efeito, a partir de uma simples amostra de sangue, será possível verificar os níveis de vários parâmetros que os médicos precisam entender se tudo está em ordem. Através dos exames de sangue fazemos prevenção, para identificar o problema antes que piore para que nos sintamos muito mal. Dentre os valores que podem ser verificados com exames de sangue, também está a azotemia e esse valor é muito importante para monitorar a saúde dos rins.

O que é azotemia?

Lazotemia É uma medida dos níveis de uréia presentes no sangue e indica o nitrogênio não proteinogênico presente na circulação. Na verdade, o nitrogênio é um componente importante das proteínas do nosso corpo, mas também é um resíduo do metabolismo das proteínas. Quando precisa ser eliminado, o nitrogênio é convertido em uréia no fígado e este é filtrado pelos rins e eliminado na urina.

No entanto, às vezes pode acontecer que a azotemia tenha valores que não se enquadram nos valores normais e fisiológicos. Nestes casos, você precisa consultar o seu médico o mais rápido possível. Na verdade, valores variáveis ​​de azotemia podem indicar uma diversidade Problemas de saúde, mais ou menos perigoso.

É por isso que ignorar este valor de teste de sangue pode causar problemas renais graves

Como os rins são responsáveis ​​por filtrar o sangue e permitir a eliminação da uréia, se houver problemas renais, o nitrogênio da uréia no sangue pode mudar. Na verdade, níveis elevados de BUN podem indicar insuficiência renal. Justamente por isso, o controle da azotemia é muito útil em pessoas com insuficiência renal ou em diálise.

No entanto, esses não são os únicos casos em que esses valores devem ser verificados. Visto que a ciência nos fornece ferramentas preventivas importantes, como exames de sangue, é uma boa ideia que todos os façam regularmente. Na verdade, os especialistas recomendam um exame completo pelo menos uma vez por ano para verificar se tudo está em ordem. Desta forma, se houver pequenas mudanças, podemos intervir a tempo. É por isso que ignorar esse valor de teste de sangue pode causar problemas renais graves.

Portanto, há três casos em que os níveis de azotemia são verificados:

Se você conhece problemas renais. Se houver suspeita de problemas renais: por exemplo, se tiver sintomas como urina anormal, vontade de urinar, dores nas articulações ou nos ossos. Logicamente, são sintomas gerais e para isso o médico terá que determinar se os rins podem estar afetados ou não; Para um exame completo uma vez por ano: porque a prevenção é sempre o melhor tratamento.

Aqui, então, é importante saber o que esse valor significa e nunca ignorá-lo.

