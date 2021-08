Fitbit Charge 5 é um rastreador de fitness oficial de última geração com uma plataforma mais completa

Confirmando as previsões dos últimos dias, o Fitbit anunciou seu rastreador de fitness mais avançado, Fitbit Charge 5Perfeito para os amantes do desporto e para quem sempre quis ter o controlo da sua saúde. 2020 foi um ano muito especial, marcado pela pandemia que mudou nosso modo de vida também em 2021.

A Fitbit também decidiu ir além, oferecendo um aparelho que, além de medir nossas atividades físicas, é capaz de nos dar uma indicação do nosso nível de estresse e de saúde geral, testado em uma situação inédita.

Ecco Fitbit Charge 5

O novo Smart Band é uma mudança radical em relação ao passado, começando com o novo display colorido diagonal de 1,04 polegadas, duas vezes mais brilhante que o Charge 4 e com funcionalidade Always-On, para ter sempre alguma informação à vista. O equipamento técnico certamente é rico, a começar pelo GPS embutido que permite treinar sem ter que carregar o smartphone, mas você pode acompanhar os caminhos percorridos.

Existe claramente um sensor óptico para detecção de frequência cardíaca, ladeado por luz vermelha e sensores infravermelhos para monitorar a saturação sanguínea (SpO2). Para fornecer aos usuários uma imagem completa de sua saúde física, existem alguns sensores multifuncionais capazes de gerar um eletrocardiograma (ECG) e detectar a atividade elétrica da pele, para melhor compreender e gerenciar o nível de estresse.

O dispositivo é complementado por um acelerômetro de 3 eixos, um sensor de temperatura da pele, um motor de vibração, um sensor de luz ambiente, Bluetooth e NFC para pagamentos móveis. A bateria, que é totalmente recarregada em 2 horas, garante até 7 dias de uso contínuo, embora a função Always-On afete especialmente este número.

Resistência à água de até 50 metros é garantida, então você pode usá-lo Fitbit Charge 5 Mesmo na piscina ou na chuva sem medo de danificá-la. Para maior resistência ao desgaste, o corpo principal é de alumínio, vidro e resina, enquanto a pulseira, que pode ser substituída por outros modelos, é de silicone, com fivela de alumínio.

Muitas funções de fitness, mas não só

Também é muito rico em uma série de funções projetadas para adequação à disposição dos compradores Fitbit Charge 5, para permitir que você verifique vários sinais vitais. Além de vinte modos de exercício, encontramos a capacidade de rastrear insanidade, calorias consumidas, minutos na zona ativa, qualidade do sono, ritmo respiratório, variabilidade da freqüência cardíaca e um mapa de intensidade do exercício.

Não faltam lembretes, para lembrá-lo de se hidratar regularmente, manter um ritmo regular de sono / vigília o máximo possível, encontrar a hora certa para se exercitar e muito mais. Graças ao sensor integrado, você pode fazer um registro contínuo de sua frequência cardíaca e temperatura corporal, exibir seu nível de estresse e realizar exercícios de relaxamento, para melhorar sua qualidade de vida.

Funções inteligentes não faltam, graças à conexão com smartphones iOS e Android, para receber notificações dos principais aplicativos e resposta rápida (apenas de dispositivos Android), silenciar notificações à noite, bem como desativar reativação de tela, alertas inteligentes, Não perturbe reuniões ou momentos importantes e muito mais.

O que há de novo no Fitbit Premium

Junto com a nova banda inteligente, o Fitbit também anunciou algumas novidades sobre o Fitbit Premium, a plataforma dedicada à saúde que traz muitas estatísticas e informações adicionais aos usuários. Como no passado, o Fitbit Charge 5 também oferece seis meses de acesso gratuito ao Fitbit Premium, para que você possa experimentar seus benefícios antes de decidir se deseja assinar um plano anual.

A novidade mais interessante é o nível de recuperação diária, chegando em breve à plataforma, que utiliza métricas registradas pelo wearable para determinar se o usuário está nas melhores condições ou se é aconselhável continuar com uma recuperação física. A cada manhã o usuário receberá uma pontuação que lhe permitirá decidir se continua com uma das atividades recomendadas pelo programa premium ou se escolhe algo mais leve.

Conforme confirmado por vários estudos, os melhores resultados são obtidos com tempos de recuperação corretos, em vez de exercícios intensos e repetitivos, que muitas vezes causam lesões e podem causar problemas de descanso, humor e apetite. O novo recurso estará disponível no Fitbit Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe e Inspire 2.

Para os membros Premium, existem também mais de 200 treinos de áudio e vídeo para acompanhar no seu smartphone ou TV, com formadores conceituados e certificados, para a motivação máxima para tirar o máximo partido de cada dia de treino. Também chegarão em breve novos exercícios de alta intensidade do LES MILLS que ajudarão a melhorar seu cardio e bem-estar geral.

Para ajudar no relaxamento, você terá mais de 300 sessões projetadas habilmente, enquanto em parceria com Calm, # 1 em sono e meditação, permitirá que você acesse algum conteúdo exclusivo para manter seu nível de estresse sob controle.

Preço e disponibilidade

Fitbit Charge 5 Está à venda por € 179,99 e pode ser reservado a partir de hoje no site oficial e em varejistas internacionais selecionados. Em vez disso, as remessas começarão no próximo outono, mesmo que o Fitbit não ofereça uma data específica por enquanto.