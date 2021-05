Fator C: Os jovens confiam na ciência?

Juventude e Ciência

Os jovens acreditam na ciência? Sim e muito. As crianças acreditam em formuladores de políticas, cientistas e médicos, mas exigem uma comunicação mais clara e menos opressiva: 78% deles, para ser exato.

Não só isso: para superar a emergência sanitária, os jovens consideram imprescindível a busca por novas vacinas e medicamentos (81%), seguida de uma gestão equilibrada dos formuladores de políticas (53%) e da comunicação correta (30%).

Estes são apenas alguns dos dados que surgiram de Em busca da confiança dos jovens na ciência, Conduzido por Digital World Foundation Com o apoio do Departamento de Economia Política e Estatística da Universidade de Siena. Hoje, o diretor científico apresentou os resultados da pesquisa da qual participaram 4 mil alunos de 14 a 19 anos. Alfonso Molina Foi discutido com especialistas da Universidade Campus Bio-Medico de Roma, parceira científica do projeto O fator J, Promovido Digital World Foundation Em cooperação com Janssen Itália E cuidarInstituto Superior de Saúde.

O fator j



Mas qual é o fator J? Um projeto lançado no meio do primeiro encerramento com o objetivo de integrar a empatia e desenvolver a inteligência emocional nos currículos tradicionais da escola italiana, para formar meninas e meninos nos temas de prevenção e saúde, para aumentar a consciência de respeito por aqueles que viver na fragilidade e construir confiança na ciência. Durante o ano letivo, 12.000 jovens de 63 escolas secundárias em 7 regiões italianas descobriram a importância de cuidar de si e dos outros, bem como de um ato de responsabilidade social.

No evento final da primeira edição do O fator J Os alunos participaram do projeto Campanhas do Instagram Para afirmar o valor da ciência e da pesquisa científica e para refutar preconceitos e medos Os alunos puderam trabalhar em seis salas digitais dedicadas às áreas terapêuticas do projeto: hematologia, neurologia, medicina infecciosa, dermatologia, gastroenterologia e hipertensão pulmonar. Ao lado deles estão a equipe e representantes da Janssen Associações de pacientes parceiro.

Vacinas na história: descobertas, características e campeões

O subsecretário de Saúde, Pierpaolo Aipo, disse:

É apenas começando com o conhecimento correto que os obstáculos do medo e da resistência a assuntos distantes, como Gerenciar e tratar doenças, e a possibilidade de superá-las por meio do progresso científico, da pesquisa e da proximidade com seus Perceba o desconforto com empatia e saiba como compartilhá-lo. Graças à pesquisa científica, temos sido capazes de encontrar respostas para os desafios da saúde, mesmo em tempos inimagináveis, como em Desenvolvimento de vacinas antivírus. Espero que esta experiência inspire muitos de vocês a tentar Percurso profissional na área médica científica Ou simplesmente te fazer lidar com a questão da saúde com mais segurança, para viver com mais consciência e, assim, prontidão emocional e racional para enfrentar a doença em todos os seus aspectos e as diferentes experiências que ela envolve.

Maturidade 2021: Dia aberto para a vacina Covid para estudantes

Já existe um em antecipação Um remake de Fattore J, Especificamente voltado para aumentar Confiança no avanço da ciênciaConscientização da importância que as vacinas adquiriram na história da humanidade também como instrumento de proteção coletiva e capacidade de conhecimento Identifique notícias falsas.

Os jovens participarão em novas ações de sensibilização sobre a importância da informação científica válida e da vacinação como ato de responsabilidade social e cívica.