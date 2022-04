Cuidado com fadiga, nervosismo e distúrbios do sono, pois podem indicar deficiência de dois minerais importantes para a saúde

O câncer continua a afetar um número muito grande de pessoas todos os dias. No entanto, o fato positivo é que nos últimos anos, também graças à prevenção, seis em cada dez pacientes conseguiram derrotar a doença. O mal do século, porque o câncer também é conhecido por essa expressão, felizmente é cada vez mais tratável, graças aos avanços da medicina, quimioterapia e outras tecnologias modernas. O câncer afeta aproximadamente 377.000 homens e mulheres a cada ano. No entanto, na época em que vivemos, também estamos cada vez mais expostos a outros e importantes problemas. O estresse, por exemplo, se prolongado ao longo do tempo, pode levar a sérias consequências para o nosso corpo. Além de ser um fator de risco para a depressão, também é um dos muitos fatores de risco para doenças cardiovasculares.

Quase 9 em cada 10 italianos sofrem de distúrbios relacionados ao estresse, e fadiga, irritabilidade e insônia são frequentemente os alarmes típicos para esta doença. Mas hoje, com os especialistas em saúde e bem-estar ProiezionidiBorsa, não vamos falar desse parceiro de vida para muitas pessoas, que é exatamente o estresse. Porque não é só o estresse que causa essas doenças. Portanto, cuidado com fadiga, nervosismo e distúrbios do sono, isso não significa necessariamente estresse.

Magnésio e potássio

O corpo humano é uma máquina quase perfeita que envia sinais para ouvir quando algo dentro dele começa a funcionar como deveria. Minerais, como vitaminas, também são valiosos para nossa saúde física e mental. Na verdade, o corpo precisa das quantidades certas de vitaminas e minerais para funcionar da melhor maneira possível.

Então, quando há falta de magnésio E potássio Não devemos ignorar completamente os sinais enviados pelo corpo. Entre os sintomas mais comuns associados a esse tipo de deficiência, como mencionado, estão fadiga, irritabilidade, insônia, taquicardia, dores musculares, vômitos e náuseas.

Cuidado com fadiga, nervosismo e distúrbios do sono, pois podem indicar deficiência de dois minerais importantes para a saúde

No entanto, como os mesmos sintomas relacionados à deficiência de magnésio e potássio podem ser causados ​​por muitas outras doenças, é sempre aconselhável consultar o seu médico. Este último solicitará exames de sangue para verificar os valores minerais no plasma. Dependendo dos resultados das análises, você pode se ajudar na nutrição, comer alimentos ricos em magnésio e potássio, tomar suplementos nutricionais ou seguir outros tratamentos prescritos pelo seu médico.

