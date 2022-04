‘A cortina entre a ciência e a fé’: Conferência segura em Torresilla com novos estudos sobre confiabilidade | As últimas notícias de Abruzzo

Torricilla Sequora – Quarta-feira, 13 de abril, em Torricilla Sequora da Igreja Paroquial, às 20h30 haverá uma conferência aberta a todos intitulada “O Sudário de Turim: Entre a Ciência e a Fé”. A conferência e discussão serão editadas por Ricardo Fortediretor, documentarista e teólogo, estudioso do Sudário há mais de trinta anos.

Além das recentes descobertas feitas sobre o Sudário, o evento será baseado principalmente nos resultados de várias simulações realizadas por ocasião da produção de um documentário em andamento que será exibido no final do ano.

Ele será o supervisor da noite Sandro de Marcelles Haverá saudações do pároco Dom Adrianoprefeito de Torresilla Daniel Palombi O vice-prefeito Marco de Nicola.

A conferência foi organizada por Gino de Benedetto Curador do Museu Etnográfico Torricilla Sikora, onde de quinta-feira 14 a segunda-feira 18 será realizada uma exposição do sudário, onde também será possível admirar uma cópia em tamanho real das relíquias sagradas.

nota completa

Sudário de Turim, o efeito mais estudado de todos. A pesquisa foi feita por muitos cientistas de 30 ciências diferentes.

Após a datação por carbono-14 dos três laboratórios em Tucson, Zurique e Londres determinarem que o sudário era um artefato criado entre 1260 e 1390, os estudos científicos sobre o famoso pano de linho caíram 90%.

Mas o mistério deste particular permanece intrigado e dividido. Para a Igreja é apenas um testemunho dos sofrimentos de Cristo. Para milhões de crentes, é o lençol que envolveu Jesus no sepulcro, até a ressurreição. Em vez disso, isso é para muitos uma falsificação astuta da Idade Média.

Vamos nos concentrar no que aconteceu nos três dias da Paixão, enquanto examinamos e analisamos tudo o que aparece na tela do Sudário para terminar com uma verificação de radiação de carbono-14.

O homem do sudário é crucificado no pátio, em um pilar ou na cruz clássica?

Youssef Alrami O “gerente” da Paixão comprou papel “branco” para depositar ou embrulhar o corpo de Jesus no sepulcro?

Quantos lençóis ou panos diferentes foram enrolados ao redor do corpo de Jesus? O Sudário é um lençol ou toalha de mesa para o ritual da Páscoa?

O sangramento é um verdadeiro mistério. Com o corpo em pé, ajoelhado e caindo de maneiras diferentes, as diferentes hemorragias estão constantemente sujeitas à força variável da gravidade, as hemorragias tomam caminhos irregulares e a pele fica molhada com mais sangue, suor e outras substâncias.

O sangramento e outros materiais de sangue ocorreram antes ou depois do sudário?

O que acontece com o corpo após a morte?

Após anos de experimentos, os cientistas da ENEA conseguiram, graças a um poderoso laser, obter a mesma cor e impressão física e química que se formou no sudário.

A radiação de carbono 14 é verdadeira ou falsa?

Para alterar a quantidade de carbono 14 para que o sudário seja medieval, é necessário aumentar ou diminuir a quantidade de C14? Isso é fundamental para entender a possível causa que mudou o resultado da irradiação de 1988. Para provar isso, os resultados científicos do “pico C14 de 774 d.C” feitos por cientistas japoneses

O sudário poderia ser uma farsa medieval? Que conhecimento deve possuir um artista brilhante para obter uma imagem tão complexa quanto uma mortalha?

No final da conferência haverá uma surpresa, apresentando um artefacto guardado no Museu Etnográfico de Torricilla Sikora que poderá ter algo a ver com o sudário.

Todos os direitos reservados

item