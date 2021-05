Covid e coronavírus: aqui estão os sintomas, como é transmitido e todas as respostas – instruções

O que é SARS-CoV-2? O que é Covid-19? Aqui as respostas Elaborado por especialistas e publicado no site do Ministério da Saúde.

Síndrome respiratória aguda grave Coronavírus-2 (SARS-CoV-2) é o nome dado ao novo coronavírus de 2019. COVID-19 é o nome dado à doença associada ao vírus.

SARS-CoV-2 é uma nova cepa de coronavírus que não foi previamente reconhecida em humanos.

Vírus e doença

De onde vêm os vírus corona?

Os coronavírus são vírus que se espalham entre animais e alguns deles também infectam humanos.

Os morcegos são hospedeiros naturais desses vírus, mas muitas outras espécies animais também são fontes. Por exemplo, o Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) é transmitido aos humanos por camelos, e o Coronavírus 1 (SARS-CoV-1) é transmitido aos humanos por meio de uma civeta.

O novo coronavírus é o mesmo que o SARS?

Não, o novo coronavírus (agora denominado SARS-CoV-2 e anteriormente denominado 2019-nCoV) pertence à mesma família de vírus da síndrome respiratória aguda grave (SARS), mas não é o mesmo vírus.

O novo Coronavírus descoberto na China em 2019 está geneticamente relacionado ao vírus SARS-CoV-1 que causa a SARS, que apareceu no final de 2002 na China. A SARS causou mais de 8.000 casos em 33 países em oito meses. Cerca de uma em cada dez pessoas morreu de SARS.

O novo coronavírus é semelhante ao vírus da influenza sazonal?

Não, os vírus que causam o COVID-19 e a gripe sazonal são transmitidos de pessoa para pessoa e podem causar sintomas semelhantes, mas os dois vírus são completamente diferentes e não se comportam da mesma maneira.

O ECDC (Centro Europeu de Controle de Doenças) estima que entre 15.000 e 75.000 pessoas morrem prematuramente de complicações da gripe sazonal a cada ano na União Europeia, Reino Unido, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Isso é cerca de 1 em 1.000 pessoas infectadas. Embora a taxa de mortalidade por influenza sazonal seja relativamente baixa, muitas pessoas morrem de gripe porque um grande número de pessoas fica doente a cada ano.

Síndrome

Quais são os sintomas de uma pessoa com COVID-19?

Os sintomas da doença de Covid-19 variam de acordo com a gravidade da doença. De nenhum sintoma (nenhum sintoma) a febre, tosse, dor de garganta, fraqueza, fadiga e dores musculares. Os casos graves podem se manifestar com pneumonia, síndrome da dificuldade respiratória aguda e outras complicações, que podem ser fatais.

Perda repentina do olfato (perda do olfato), diminuição do olfato (hiposmia), perda do paladar (envelhecimento) ou alteração do paladar (dismorfofobia) foram identificados como sintomas de COVID-19.

Outros sintomas menos específicos podem incluir Dor de cabeça, calafrios, dores musculares, fraqueza, vômitos e / ou diarreia.

Recursos

Algumas pessoas correm mais risco do que outras?

Idosos com mais de 60 anos com doenças pré-existentes, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes, doenças respiratórias crônicas, câncer e pacientes com imunossupressão (por via congênita, adquirida, transplante ou tratamento com medicamentos imunossupressores) Mais propensos a desenvolver formas graves da doença. Também parece que os homens nesses grupos correm um risco ligeiramente maior do que as mulheres.

As crianças também correm o risco de infecção e qual é o seu possível papel na transmissão do vírus?

As crianças representam uma pequena porcentagem dos casos COVID-19 nos dados relatados. De acordo com dados do Sistema Europeu de Monitoramento (TESSy) entre 1º de agosto de 2020 e 29 de novembro de 2020, crianças de 1-11 e 12-18 anos representam 5,5 e 7,4% dos casos, respectivamente. As crianças parecem ser tão suscetíveis ao SARS-CoV-2 quanto os adultos, com maior suscetibilidade à infecção em adolescentes. No entanto, as crianças tendem a ter muito menos probabilidade de apresentar sintomas ou doenças graves do que os adultos.

Se surgirem sintomas ou dúvidas, quem posso contatar?

Se surgirem sintomas ou suspeitas, fique em casa e não vá ao pronto-socorro ou ao consultório médico, mas ligue para o médico de família, pediatra ou médico. Ou ligue para o número gratuito regional.

Como o SARS-CoV-2 se espalha

SARS-CoV2 é transmitido principalmente através de gotícula Um aerossol de uma pessoa infectada quando ela espirra, tosse, fala ou respira e está próxima de outras pessoas. O vírus também foi isolado nas fezes de casos infectados, indicando que a transmissão fecal-oral também pode ser uma via de infecção. As gotas podem ser inaladas ou podem cair em superfícies com as quais outras pessoas entraram em contato e, assim, infectar-se ao tocar o nariz, a boca ou os olhos. O vírus pode sobreviver em superfícies por algumas horas (cobre e papelão) até um certo número de dias (plástico e aço inoxidável). No entanto, a quantidade de vírus viáveis ​​diminui com o tempo e nem sempre pode estar presente em quantidades suficientes para causar infecção.

O período de incubação para COVID-19 (Ou seja, o tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas) Atualmente, está estimado entre 1 e 14 dias.

O vírus é transmitido quando pessoas infectadas desenvolvem sintomas como tosse. Uma pessoa infectada também pode transmitir o vírus até dois dias antes do aparecimento dos sintomas; Até que ponto essa infecção assintomática contribui para a transmissão ainda não está claro.

É por isso que é essencial lavar as mãos adequada e regularmente com água e sabão ou um produto à base de álcool e limpar as superfícies com frequência.

O que se sabe sobre a transmissão de aerossóis?

Alguns procedimentos médicos podem produzir gotas gotícula Muito pequenos (chamados de gotículas ou núcleos de gotículas) que podem permanecer suspensos no ar por um longo tempo. Ao realizar esses procedimentos médicos em pessoas infectadas com o vírus COVID-19 em instalações de saúde, esses aerossóis podem conter SARS-CoV-2. As gotículas de aerossol podem ser inaladas por outras pessoas se não estiverem usando equipamento de proteção individual adequado. Portanto, é imperativo que todos os profissionais de saúde que realizam esses procedimentos médicos tomem medidas específicas para proteger o sistema respiratório, incluindo o uso de equipamento de proteção individual adequado. Em áreas onde tais procedimentos médicos são realizados, visitantes não devem ser permitidos.

Quando uma pessoa é contagiosa?

O período contagioso pode começar um ou dois dias antes do aparecimento dos sintomas, mas as pessoas têm maior probabilidade de ser contagiosas durante o período dos sintomas, mesmo que os sintomas sejam leves e não muito específicos. O período contagioso é estimado em 8 a 10 dias nos casos moderados e, em média, até duas semanas nos casos graves.

Uma nova infecção por coronavírus pode ser transmitida de uma condição sem sintomas (assintomática)?

Sim, as pessoas infectadas podem transmitir o vírus quando apresentam sintomas e quando não apresentam sintomas. Por isso, é importante que todas as pessoas positivas sejam identificadas por meio de testes, isoladas e submetidas a tratamento médico, dependendo da gravidade de sua doença. Pessoas confirmadas, mas assintomáticas, precisam de isolamento para limitar o contato com outras pessoas. Essas medidas quebram a cadeia de transmissão do vírus.

Por isso, é importante sempre observar as medidas de prevenção descritas anteriormente (espaçamento físico, uso de máscara, lavagem frequente das mãos).

