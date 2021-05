“Um revés para a bandeira italiana detê-lo” – Corriere.it

Só resta uma “surpresa” para a empresa que a desenvolvia, por detrás da assinatura de um número do Audit Bureau sobre o financiamento da vacina italiana Rethira. Somado a isso estava a confusão e o medo de quase mil voluntários que tentaram na segunda fase do experimento. E sentem fraude, medo e incompreensão de que a suspensão do judiciário contábil se deve à falta de segurança do complexo e não por motivos técnicos, como já é.

Oportunidade perdida Depois, há a profunda frustração dos pesquisadores que e seus grupos participaram dos estudos de avaliação. Vinte e cinco times em toda a Itália. Eles tiveram que fazer 26 anos com o Instituto Spallanzani que, por motivos não totalmente claros, após coordenar a primeira etapa, ficou de fora enquanto ele era o “investigador principal”. Andrea Gori, diretora de doenças infecciosas do Centro Médico de Milão, dirige um dos 25 grupos restantes da Central Ford. “Outra oportunidade perdida para a ciência italiana. Nós não merecemos isso. Precisamos apreciar – ele balança a cabeça – em vez disso, parece que entendemos que outra lógica prevalece. Para nós foi um raio azul. Temos que parar de estudar sem motivo, depois de todo o esforço e entusiasmo para participar de um projeto de prestígio para a Itália ».





Anomalias Na clínica, 60 voluntários receberam doses de ReiThera, divididos em três grupos de comparação. Hoje, foi convocada uma reunião entre os médicos para decidir como lhes explicar que “não se está a fazer nada”. Uma anomalia, segundo Gori, marcou o curso da vacina, a começar pela rejeição de Spallanzani: “Parecia uma boa história italiana. Os primeiros resultados foram encorajadores. ” READ A prevenção começou nas “I Quintas-feiras de Medicina” com Luigi Cavanna, oncologista

Sem comentários ReiThera não comenta ainda. É um grande revés para Castel Romano. O Conselho de Contas suspendeu o empréstimo de 81 milhões (41 não reembolsáveis, os outros a título de empréstimo) estipulado no acordo de 17 de fevereiro entre a Mise, a Invitalia e a empresa. Sem esse dinheiro, a empresa não pode seguir em frente. Hoje os sócios se reúnem para pensar: “Obviamente, nosso projeto não é muito interessante. As vacinas da Covid continuarão a servir. No entanto, podemos contribuir para a produção de outras vacinas com dois biorreatores recém-adquiridos. ”