A transformação humana na ciência

Nestas primeiras décadas do século XXI e de diferentes formas, ainda que com algumas dificuldades ligadas a legados culturais resultantes de posições ligadas por um lado à anticiência e por outro a visões de natureza científica, é ainda hesitante se interpretarmos “ciência como pensamento” no sentido indicado por Para nós alguns dos principais epistemólogos, de Moritz Schleck e Federigo Enriques a Gaston Bachelard e Karl Popper, a dimensão humana da ciência está emergindo com toda a sua força teórica e existencial mesmo sob a pressão dos problemas sem precedentes que surgiram na nossa era geológica, a era do Antropoceno. Passou a ser visto como mais importante do que nunca pelos próprios cientistas desde a modernidade e se expressa de forma espontânea e radical em suas obras, mas por diferentes razões históricas e culturais, apesar de ser um dos motivos e espíritos fundamentais que levaram a ciência a moldar-se. Como conhecimento absoluto, não tem recebido tratamento teórico adequado, permanecendo marginal e considerado relacionado apenas a questões de natureza moral e conscienciosa por parte do cientista individual. Se excluirmos alguns escritos pioneiros de Federigo Enriques e Helen Metzger da década de 1930, foi apenas na segunda metade do século que uma figura que permaneceu quase completamente desconhecida, como o jesuíta Enrico Cantori (1926-2014), nos apresentou a ideia da adesão da obra nesse sentido. Homem científico A importância humana da ciência Escrito em 1977 (Homem científico. O significado humano de Ciências, editado por Lido Valdre, Bolonha, ed. Dehoniani 1987, reimpresso em 2021); Este trabalho foi precedido em 1969 por Sistema atômico. Introdução à filosofia da microfísicaé o resultado da estreita relação que manteve com cientistas de trabalho como Werner Heisenberg e Jean Piaget e do facto de, após a publicação do seu pequeno escrito em 1971, no qual foram revelados alguns pontos do seu envolvimento, ter recebido muitas cartas dos cientistas, pois se interessava pela relação entre ciência e religião, o que o encorajou a continuar neste caminho até fundá-la em Nova York em 1974. Instituto de Humanidade Científica.

Mas para melhor compreender o complexo caminho de pesquisa realizado por Enrico Cantori, os diversos artigos publicados durante sua vida e escritos inéditos são reunidos em Humanismo científico e O segredo de Cristo. Uma coleção de escritos (1956-2002), Editado por Claudio Tagliapietra, com escritos introdutórios dele e de Giuseppe Tanzella Netti (Roma, Escola Internacional de Pesquisa Interdisciplinar, EDUSC 2023), recupera diferentes momentos ao focar nos pontos nodais em seu lugar em um nexo orgânico entre ciência, filosofia e filosofia . Experiência religiosa e trabalho teológico; Como enfatiza Tanzella Nitti, embora seus escritos pertençam ao campo da filosofia da ciência como uma reflexão epistemológica do conteúdo verdadeiro da ciência e da física em particular, eles vão além disso, dirigindo-se “naturalmente ao nível antropológico, estudando ressonâncias na personalidade”. e a esfera social”, já que seu pensamento incomum na ciência é essencialmente uma ideiaa atividade científica“, isto é, no trabalho científico”, a fonte de qualquer discussão saudável da ciência é compreender o “espírito” básico que, uma vez bem metabolizado, fortalece as nossas defesas racionais e nos leva “ao mais verdadeiro”, como o epistemólogo francês destacado. Gastão Bachelard. Desta forma, destacam-se as “dimensões humanística, existencial e religiosa” a ponto de lançar as bases da “filosofia da atividade técnico-científica”, mas também da “teologia da natureza” e da “teologia da ciência” ao abordar os caminhos de figuras como Pierre Teilhard de Chardin, Pavel Florensky, Romano Guardini, que considerou o trabalho científico como “alimento” para a própria experiência da fé, e Gilbert Simondon para importantes estudos sobre o significado da tecnologia; Tudo isto levou Cantori ao seu compromisso pastoral de dotar a Igreja dos instrumentos necessários para facilitar a sua missão junto da comunidade científica e de fazer compreender ao mundo dos crentes o papel não secundário dos cientistas na procura da verdade, sem adoptar posições de apologética. natureza.

A publicação destes escritos permite-nos enquadrar melhor o trabalho básico a nível conceptual Homem científicoÉ uma obra que representa um verdadeiro “ponto de viragem” no sentido de Moritz Schlick, dentro da rica literatura epistemológica, um “ponto de viragem humanitário” que nasceu na esteira da prática científica quotidiana e em estreito contacto “com alguns criativos, cientistas de vanguarda.” “; Não é por acaso que este texto tão orgânico, que deve acompanhar todos os cursos numa visão interdisciplinar, se destaca pela riqueza de ideias e ferramentas conceptuais utilizadas para proporcionar uma compreensão clara e inequívoca do facto de que “a ciência está no quanto da atividade que o ser humano vivencia “O integral constitui uma forma distintiva de vivenciar a realidade e do próprio homem”, além de fornecer as chaves interpretativas mais válidas para levar em devida conta a “historicidade da natureza”. A coleção de tais escritos tem o objetivo, portanto, de provocar um confronto com a desconhecida “herança intelectual” de Cantor e com a sua “relevância atual”. Pela sua ideia de lançar as bases de um ‘novo humanismo científico’, como resultado do seu desenvolvimento em particular ‘coerentemente do dinamismo humanista contido na ‘Integração da Ciência e Epistemologia’ na esteira das importantes implicações de Einstein, um cientista como Planck e Heisenberg que está sujeito a constante reconsideração crítica.”

Em todos os aspectos dos seus escritos aparece o “humanismo científico da sabedoria”, como o chama Giuseppe Tanzella Netti, com fortes implicações antropológicas através da introdução de questões de significado na atividade científica, que Cantor considera não estranhas a ele, mas importantes. Porque ali se enraíza como pesquisa e “experimentação de fundamentos” (Experiência nas finais), mesmo que o método científico pela sua natureza não possa dar respostas definitivas e suficientes, tanto porque nos encontramos constantemente com um mistério da natureza que deve ser respeitado e questionado; O contato próximo com seus estudiosos permitiu-lhe, de fato, lidar com o que chama de “choque inesperado”, com “o outro”, como Susan Bachelard o chama, e dar espaço apropriado ao “sentimento” (Ahong), no sentido do matemático Hermann Grassmann, por algo que nos permite, embora sem nos darmos conta, alcançar uma nova verdade que dê sentido e unidade ao caminho que percorremos. O próprio Claudio Tagliapietra destaca o “sábio chamado da ciência” em seus escritos ao insistir no termo “humanização” encontrado ao longo da obra de Cantor que se concentrou na “integração sistemática da ciência e do homem” ao valorizar a contribuição do pensamento filosófico para esse fim . À ciência, e da ciência à filosofia, um processo que leva a “preencher” o ser humano e torná-lo “mais humano”.

Assim, estes escritos da primeira parte centram-se mais na análise cognitiva e filosófica da ciência, destacando os “aspectos filosóficos da física atómica” com base na análise dos debates em torno do princípio da complementaridade. Segue-se uma interessante escrita sobre a história da óptica segundo a “abordagem genética” para mostrar as diferentes “atitudes” tomadas pelos cientistas em diferentes épocas em relação aos factos naturais, para realçar a “possibilidade” do conhecimento na existência de formas de “abordar “isso, e a clareza da realidade relacionada ao homem.” Seu diálogo foi então revelado. Com a Psicologia Genética de Jean Piaget tentando encontrar um equilíbrio entre ciência e filosofia tão importante em outro livro de 1968, ele novamente se concentrou na “compreensão humana de realidade”, já que o cientista e filósofo genebrino em Sabedoria e ilusões filosofia A lei de 1968 confirmou as alegações de superioridade de alguma filosofia sobre a ciência.

A segunda parte inclui escritos que explicam a “vocação filosófica do ser humano” e a “ciência como vocação” e os processos dialógicos de “integração humanizadora” que realizam e que levam a nos tornar “conscientes, de forma inesperada, de a beleza da beleza.” e a riqueza das coisas”, com um diagnóstico preciso do “significado da crise humanitária contemporânea”. A análise do “papel dos académicos na liderança em favor da dignidade humana” não pode ser ignorada, e são os académicos que muitas vezes não são considerados conscientes desta responsabilidade na sua promoção. Neste sentido, Cantor lança, como muito bem sublinha Tagliapietra, um “desafio” preciso ao definir “as coordenadas deste desafio” com uma análise dos conceitos de desenvolvimento, progresso, tecnologia e profissionais científicos, todos elementos que devem ser implementados concretamente . As operações nesse sentido são dignas, porque muitas vezes nos limitamos apenas aos aspectos técnicos e os desgastamos.

Na Parte III, são delineados outros elementos fundacionais do humanismo científico proposto por Cantor, destacando a “dimensão religiosa da pesquisa científica”, já destacada pelo matemático e filósofo Federigo Enrique no início do século passado; Para tanto, os escritos analisam a “sabedoria bíblica”, “seus aspectos filosóficos e intelectuais” e “o papel de Cristo na origem da ciência”. O papel atribuído ao humanismo científico na redefinição da relação entre ciência e fé é muito interessante e é um aspecto central da rica literatura de hoje que coagulou em torno do movimento. Ciência e teologia. É muito oportuno que Tanzella Nitti se pergunte qual é a sua contribuição para este debate atual e para outras questões prementes como a relação muitas vezes conflitante entre “humano e tecnologia”, “entre a busca de espaços da sociedade humana e tecnológica” e “a busca por espaços de sociedade humana e tecnológica”. defenda-o; Mas o pensamento de Enrico Cantori, graças à decisiva “virada humanística” avançada e ao ponto de viragem que deve ser metabolizado hoje mais do que nunca em toda a sua profundidade teórica ontológica, pode, como é sugerido, ser um apelo a uma filosofia da ciência , “a migração da crítica do conhecimento, que durante grande parte do século passado (e ainda no século atual), esteve confinada a uma verdadeira filosofia do trabalho científico e técnico, que pode destacar o papel do conhecimento. Dimensões disciplinares e pessoais do conhecimento.

E é esse legado ético antropológico de Enrico Cantori que devemos fazer nosso para não esvaziar o conteúdo verdadeiro da ciência com seus crescentes graus de inteligibilidade sobre o mundo e com ele nós, humanos, unidos pela verdade, como afirmou Simone Weil que somos obrigados a “não mentir sobre a realidade” para reforçar as nossas defesas racionais, que muitas vezes estão à mercê de ideologias desviantes; Ao reforçar as ferramentas formuladas por este “humanismo científico”, seremos mais capazes de “passar” do nível do conhecimento para o nível da vida com indicações sobre como fazer as nossas escolhas estratégicas nesta era de desafios globais sem precedentes.