Há um fato alarmante emergindo dos sucos para emagrecer: eles colocam a sua saúde em sério perigo

Cuidado com os populares sucos emagrecedores anunciados na televisão ou em revistas: segundo um novo estudo, eles podem ser perigosos.

Fácil de preparar e também muito bom. Eles prometem ajudá-lo a perder peso sem sentir fome. Mas atenção: as bebidas emagrecedoras podem ser muito perigosas para a nossa saúde.

Os sucos para emagrecer são muito populares. São pós que se misturam com água, leite ou leite vegetal e depois tomam no máximo uma ou duas refeições. Na verdade, são uma solução prática para quem está de dieta porque são rápidos e fáceis de preparar. Não só isso: também são muito saborosos e por isso não entorpecem o paladar. Cada vez mais pessoas estão usando esses shakes para perder alguns quilos.

Esses produtos agora podem ser encontrados em todos os lugares: Farmácias, lojas de ervas, supermercados ou sites online. É claro que nenhum suco pode ajudar a perder peso se não for colocado no contexto de uma alimentação saudável e de baixa caloria e de atividade física regular. Um estudo recente alerta sobre esses tremores: Pode ser prejudicial à nossa saúde.

Shakes emagrecedores: os malefícios que podem causar

Para perder peso, muitas pessoas recorrem aos famosos sucos emagrecedores, que além de serem rápidos de preparar, também são muito bons. No entanto, de acordo com uma investigação recente, estes produtos podem causar graves danos à nossa saúde.

Nos últimos anos, as bebidas para perda de peso tornaram-se cada vez mais populares. Têm a vantagem indiscutível de serem rápidos de preparar, pois basta misturar uma colher do pó com água, leite ou uma bebida vegetal e já está. Além disso, também é prático para levar para o escritório. Mas nem tudo que reluz é ouro, e esses produtos, segundo pesquisa recente, apresentam mais pontos negativos do que positivos.

A revista alemã Oko Test analisou 17 bebidas emagrecedoras. 15 deles foram rejeitados. A razão para estas falhas reside no facto de a maioria das bebidas emagrecedoras conter óleos minerais: substâncias perigosas que podem acumular-se nos tecidos humanos. E não só: alguns destes produtos contêm espessantes e adoçantes como a sacarose e a sacarina, que a Organização Mundial de Saúde associou a um possível aumento do risco de doenças cardiovasculares.

Infelizmente ainda não acabou. Em alguns dos batidos emagrecedores analisados ​​foi Foi encontrada carboximetilcelulose sódica: substância que pode causar enterite em animais. Além dos potenciais danos à nossa saúde, muitas bebidas emagrecedoras foram consideradas enganosas. Na prática, apresentam-se como alimentos ricos em proteínas, quando na realidade o teor de proteínas é decididamente inferior ao teor de hidratos de carbono.

Portanto, estes produtos, apesar dos seus benefícios completamente marginais, podem causar sérios danos à nossa saúde. A melhor maneira de perder peso é sempre Conte com um bom nutricionista ou nutricionista e pratique exercícios regularmente Pelo menos 3 vezes por semana.