Giulia Ghazani, filha do prefeito de Castelbelforte em Mantovano, que morreu aos 27 anos após a academia – Corriere.it

A professora profissional Julia Ghazani foi encontrada morta no banheiro na noite de sábado após uma atividade atlética. Ela era filha de Massimiliano Gazzani, vice-presidente da Província de Mântua: ele ordenou uma autópsia

Os socorristas tentaram de todas as maneiras e por muito tempo reanimá-la, mas não havia nada que pudesse ser feito. Ela morreu desta forma, contraiu uma doença súbita aos 27 anos, na noite de sábado, 23 de abril, Julia Jazani, nascida em 1995, noiva Educador profissional de saúde E

Filha de Massimiliano Gazzani58 anos, jogador histórico da Liga Norte, trabalhou na administração local por 30 anos por oito anos Prefeito de Castelbelforte Desde meados de dezembro também o Vice-Presidente da Província de Mântua responsável pela cultura e educação. Agora a jovem é encontrada sem vida na casa onde mora com os pais e dois irmãos: há pouco tempo ela havia voltado da academia Quando ela realmente contraiu a doença que a levou à morte. Assim que o alarme disparou, os socorristas chegaram ao local com os carabinieri em poucos minutos. 118 indivíduos tentaram o impossível, mas no final tiveram que se render diante das provas.

Sentindo-se enjoado durante o banho Terminada a atividade esportiva, a jovem voltou para casa: De repente adoeceu enquanto tomava banho. Os familiares perceberam isso e não a viram saindo do banheiro: depois de um tempo entraram para verificar se a menina estava bem. Ela estava desmaiada e inconsciente.

Drama familiar Kazani A trágica notícia começou a se espalhar na aldeia já no sábado à noite e depois se espalhou no domingo de manhã. Ao longo das horas, desde sábado, também circularam rumores entre outros gerentes gerais de Castelbelforte e da província de Mântua sobre O drama que afetou a família do prefeito Al-JazaniCausando a descrença e tristeza de todos pela morte da jovem que veio como um raio do céu. Depois de interrogar o médico forense e depois de concluir todos os procedimentos, O corpo da jovem foi levado para o necrotério do Hospital Mantova Aguardando desenvolvimentos. READ Variante delta, nova mutação encontrada na Romênia. Virologistas: "A doença agora é mais perigosa"

A Anatomia de Julia Julia Ghazani Nos próximos dias, será realizada uma autópsia, por ordem do judiciário ou a pedido da família da jovem. o exame Pode lançar luz sobre as causas de uma morte tão repentina e trágica. As iniciativas planejadas em Castelbelforte, incluindo as programadas para 25 de abril, provavelmente serão canceladas, e um luto municipal será declarado no dia do funeral da cidade.

