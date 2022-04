Borgolavizzaro: O Prêmio Juventude e Ciência foi concedido a Federico, Matteo e Giulia

Depois de Chiara Croce, outra jovem estudante de Borgoaveso, destacou-se no concurso promovido pela Confederação Rápida das Sociedades Científicas e Técnicas “Juventude e Ciência” realizado em Milão nas últimas semanas em nome da Comissão Europeia. A juventude é um dos objetivos distintivos da União Rápida das Sociedades Científicas e Técnicas que, através de projetos especiais como o concurso e formação “Juventude e Ciência”, e as ações de comunicação social e editorial, se comprometem a promover objetivos amplos: aproximar os jovens mais próximo da ciência, pesquisa e eventos internacionais. Federico Guala, de dezessete anos, que está participando da terceira aula de “química” do ITI Omar, junto com seus amigos Matteo Valenti di Corbetta e Giulia d’Angelo di Cerano, liderados pelo professor Celestino Fontaneto, apresentaram o projeto Green Fonch Game – um jogo para publicar química sustentável. “O jogo – iniciado por Federico – concentra-se em dois casos de poluição de nossa terra, como a reabilitação do Lago Orta e a poluição causada pela atrazina encontrada em nossa terra de Rivne, e a atividade oferece soluções para todos usando materiais que são facilmente obtidos do lixo.” Ao ganhar o Prêmio Especial do Departamento Lombard da Sociedade Italiana de Química, o grupo já permitiu o credenciamento de Federico, Matteo, Giulia e seus professores acompanhantes na Expo Sciences agendada no Luxemburgo de 6 a 9 de outubro e a participação virtual na Showtec organizada em Novo Hamburgo no Brasil de 25 a 9 de outubro 27. Os alunos Tommaso Caligiuri e Marco Zecchin também foram homenageados do Departamento de Eletrônica da Omar pelo projeto “ContromaNO: Um Sistema Optoeletrônico para Sinalização de Veículos na Via Errada em Rodovias”. “Foi uma experiência altamente educativa – concluiu Guala – para trocar pontos de vista e experiências com outros alunos de toda a Itália, e como fomos julgados por outros que não nossos professores, agradecemos aos nossos professores e ao diretor da escola Tecuzzi que nos permitiu usar os laboratórios para completar o projeto.” J.

READ A biodinâmica precisa de aprovação científica? Eu gosto: Eu gosto Download…

Relacionado