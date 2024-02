O novo Cnr Science Almanac de Marco Polo está disponível online

Calendário exploratório

Este ano celebramos o 700º aniversário da morte de Marco Polo, o grande viajante veneziano famoso por chegar à China através da Rota da Seda, viagem que narra em O Milhão. O volume contém uma grande quantidade de informações sobre o Oriente e fala sobre o conhecimento do mundo asiático daquela época, do petróleo ao papel impresso e à porcelana.

Em comemoração a este aniversário, dedicamos a emissão de um calendário eletrônico de ciências ao famoso explorador, a partir de hoje, e a partir de sua jornada e dos temas abordados em seu romance, discutimos alguns temas científicos a ele relacionados.

No focarInspirados pela sua expedição, pedimos a Marzia Rovere, do Instituto de Ciências do Mar, que falasse sobre a expedição científica realizada pelo navio oceanográfico CNR Gaia Blu nas profundezas do Mar Jónico; Se a seda, vinda do Oriente, era um tecido valioso na época do Polo, hoje ao lado das fibras naturais existem tecidos tecnológicos com aplicações em diversos campos, como explica Irene Bonades do Instituto de Compósitos Polímeros e Biomateriais; Mario Pagliaro, do Instituto de Estudo de Materiais Nanoestruturados, concentra-se então nas fontes de energia descritas pelo viajante veneziano, destacando como novas fontes estão surgindo hoje, como os painéis solares, produzidos principalmente pela Terra dos Dragões.

Em vez disso, a Grande Muralha é liderada por Enrico Garbin, do Instituto de Química da Matéria Condensada, para tratar do tema dos materiais de construção alternativos ao betão e ao aço; Enquanto Heleni Porfirio e Anna Paula Paula, do Instituto de Ciências do Património Cultural, destacam a crescente atenção dada pelo governo chinês ao sector do património cultural, para melhorar a sua identidade no estrangeiro, mas também para criar maior coesão interna; Angelo Maria Cattaneo, do Instituto de História Europeia do Mediterrâneo, destaca a influência de Marco Polo na história da cartografia e da topografia; O discurso de Angela Pumaru, do Instituto de Ciências do Mar, centra-se na situação climática do passado – incluindo os anos em que viveu o luminar veneziano – condição favorável às viagens marítimas.

O assunto volta em cara a cara, com entrevista a Amalia Ercoli Finzi, primeira mulher formada em engenharia aeroespacial, com foco na exploração espacial; em A saúde está na mesa, onde Concetta Montanesi, do Instituto de Ciência Alimentar, destaca as propriedades nutricionais de algumas especiarias também mencionadas em Il Miglioni; em Ciência do cinemaAlberto Guasco, do Instituto de História Europeia Mediterrânea, comenta o filme “O Último Imperador”, do diretor Bernardo Bertolucci. em vida marinha Com a intervenção de Esther Cesare do Instituto de Investigação da Água, que relembra as explorações que levaram à identificação de animais marinhos desconhecidos; em Outra pesquisaÉ relatado que muitas iniciativas científicas, expositivas e culturais foram organizadas em Veneza para celebrar o conhecido viajante; em Comentários Com a pasta “Le Venezie di Marco Polo” (Il Mulino).

em Ciência no palcoPaolo Cristofanelli e Mara Bodina, do Instituto de Ciências Atmosféricas e Climáticas, explicam os efeitos do fogo e do desmatamento no clima e no meio ambiente, começando pelo documentário “L'Avamposto”; em atribuições Gostaríamos de recordar a série de conferências que decorrem até 10 de abril em Pisa; Por fim, é dedicada uma resenha ao volume When It Rains Outside (Il Saggiatore).

