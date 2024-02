O que a ciência diz sobre a Covid e o bloqueio? Estúdio Sentai

A pesquisa foi publicada em A natureza do comportamento humano Revela o entrelaçamento sem precedentes entre os aspectos epidemiológicos e económicos da gestão da epidemia. Ao desenvolver um modelo de simulação altamente detalhado, o estudo compara a eficácia das restrições governamentais em comparação com as opções comportamentais de autoproteção dos indivíduos, destacando a melhor estratégia a adotar na gestão de crises de saúde globais.

Fechamento vs. Abertura

Uma série de factores epidemiológicos característicos da Covid-19 fizeram com que, antes de as vacinas estarem disponíveis, a única ferramenta para abrandar a epidemia fosse uma redução significativa dos contactos entre as pessoas. Foram impostas medidas rigorosas pelas próprias autoridades, que impediram os cidadãos, durante um determinado período, de abandonarem as suas casas, salvo por motivos específicos e específicos. Face a estas restrições, alguns cidadãos manifestaram o desejo de deixar a escolha de evitar o contacto ao seu critério individual. As pessoas em maior risco devido à idade ou a doenças anteriores teriam decidido isolar-se, enquanto os jovens e as pessoas com boa saúde teriam continuado as suas vidas normalmente, correndo também o risco de contrair o vírus e, assim, serem imunizados posteriormente. Esta proposta de (auto)gestão da pandemia será definida como “mudança comportamental”.

Choque econômico

Além dos aspectos epidemiológicos, a COVID-19 também destacou as consequências económicas das pandemias. A Covid-19 provocou um choque tanto do lado da oferta como da procura, que depois se espalhou por todos os setores da economia, mesmo aqueles considerados essenciais e, portanto, menos afetados pelas restrições. Dado o forte impacto na economia resultante das restrições, os defensores da mudança comportamental acreditam que deixar aos indivíduos a escolha discricionária de evitar contactos arriscados levaria a menos repercussões económicas do confinamento. De acordo com esta hipótese, os jovens e os grupos em menor risco poderiam ter limitado o declínio do consumo e apoiado a economia. Portanto, confiar na mudança de comportamento em vez de medidas restritivas teria levado a melhores resultados para a economia.

A palavra é para conhecimento

Mais de quatro anos após o início da pandemia, o debate científico sobre a eficácia das restrições impostas pelas autoridades à mudança de comportamento ainda não encontrou respostas científicas. A principal razão é que serão necessárias avaliações quantitativas em relação ao consumo específico dos grupos de menor risco e em relação à minimização dos contactos com os grupos de maior risco. Será então necessário incorporar estas avaliações quantitativas num modelo matemático capaz de simular os comportamentos epidemiológicos e económicos dos indivíduos. O modelo deve ser suficientemente detalhado para ter em conta a heterogeneidade de comportamentos de jovens e idosos, de indivíduos de baixos e altos rendimentos, de trabalhadores de sectores essenciais ou remotos, e de trabalhadores de sectores não essenciais que têm de ir trabalhar para desempenhar as suas funções. tarefas. Na inevitável pressa imposta pela dinâmica pandémica, a comunidade científica só conseguiu produzir modelos tão detalhados com base em dados precisos de uma forma limitada.

Modelo matemático de infecção

Em um artigo recém-publicado em A natureza do comportamento humano Intitulado “Os Impactos Assimétricos do Trade-Off Saúde-Económico Durante a Pandemia da COVID-19”, procurámos contribuir para a discussão desenvolvendo um modelo de simulação altamente detalhado, baseado em dados da área metropolitana de Nova Iorque. Do ponto de vista epidemiológico, utilizámos informação obtida, de forma anónima, do GPS do telemóvel de cerca de 500 mil pessoas, o que nos permitiu medir a probabilidade de contacto num total de 375 mil ambientes (escolas, locais de trabalho, agregados familiares, comunidades). Com base em dados de idade, renda, estrutura familiar, ocupação profissional, hábitos de consumo das famílias e estrutura industrial da economia da região metropolitana de Nova York, o modelo simulou também as decisões epidemiológicas e econômicas de cada um dos 500 mil participantes. Tais como negócios relacionados em vários setores económicos (por exemplo, construção, indústria transformadora, finanças, restauração, entretenimento, etc.).

Ligando a epidemia e a economia

Uma característica fundamental do modelo em questão é que os aspectos epidemiológicos e económicos estavam intimamente ligados: todos os dias, as decisões económicas dependiam do quadro epidemiológico, que por sua vez era influenciado pelo quadro económico. A principal relação entre os componentes epidemiológicos e económicos do modelo é o factor que definimos como “medo da infecção”, que determina a extensão da mudança comportamental nos indivíduos. Por exemplo, o medo da infecção pode ser baixo entre indivíduos jovens e saudáveis, e elevado entre indivíduos idosos ou com problemas de saúde. Isto permite-nos comparar os efeitos das restrições governamentais com os efeitos da mudança comportamental.

Resultados

Ao analisar uma série de cenários alternativos do que realmente aconteceu, primeiro investigamos o impacto das restrições. O primeiro resultado mostra que a adoção de medidas restritivas provoca uma tensão entre a economia e a saúde. Restrições mais rigorosas, como o encerramento de todas as atividades económicas não essenciais, em comparação com o encerramento de apenas algumas, salvam vidas, mas aumentam o desemprego. O stress é sentido especialmente pelas pessoas com baixos rendimentos, embora seja menos perceptível entre as pessoas com rendimentos elevados. Isto acontece porque é pouco provável que as pessoas com baixos rendimentos consigam trabalhar a partir de casa e, portanto, na ausência de restrições, é mais fácil para elas serem infectadas no local de trabalho; No entanto, ao mesmo tempo, se forem impostas restrições, aqueles que não podem trabalhar a partir de casa perderão provavelmente os seus empregos devido à crise económica causada pela emergência pandémica. A nossa segunda conclusão principal é que a mudança comportamental não é uma solução para gerir a epidemia porque, em comparação com medidas restritivas, não conduz a melhores resultados económicos ou de saúde. Uma forte mudança comportamental leva a vidas salvas e a um aumento do desemprego que é quantitativamente semelhante a restrições mais rigorosas, mesmo em comparação com pessoas com rendimentos mais baixos. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser controlado pelos decisores públicos; Se a mudança comportamental não for suficiente, poderá haver um grande número de mortes. Por outro lado, se forem impostas restrições, os decisores públicos podem decidir onde se posicionar na tensão entre a saúde e a economia.

A necessidade de medidas restritivas

Finalmente, os resultados da nossa investigação revelam como as restrições podem ser estruturadas de forma eficaz. Por um lado, foi destacado que o encerramento de actividades económicas como a indústria transformadora e a construção não contribui para a redução das infecções, enquanto o desemprego aumenta significativamente, em contraste com actividades como a restauração e os serviços de cuidados pessoais que contribuem mais para a redução das infecções. Por outro lado, é clara a necessidade absoluta de impor restrições imediatamente, porque a espera corre o risco de agravar o quadro epidemiológico sem beneficiar a economia (e, em alguns casos, até agravar a situação). Isto aponta para outra vantagem da adoção de medidas restritivas em relação à mudança de comportamento: as restrições podem ser impostas o mais cedo possível, enquanto a mudança de comportamento só entra em vigor depois de a epidemia já ter se espalhado significativamente. Em conclusão, a nossa investigação demonstra a utilidade de modelos de simulação baseados em dados individuais para estudar cenários que nos permitam compreender as tensões entre a economia e a saúde, de forma a responder à pandemia da forma mais eficaz possível.

Perspectivas futuras

Limitámos a investigação à área metropolitana de Nova Iorque, embora estejamos convencidos de que as principais conclusões qualitativas do nosso estudo se aplicam a outros países desenvolvidos, incluindo a Itália. No entanto, pode haver diferenças quantitativas, pelo que seria interessante expandir o estudo para incluir as principais áreas urbanas italianas. No entanto, isto requer cooperação entre investigadores, autoridades de saúde pública e autoridades locais, principalmente para poder aceder a dados detalhados que são difíceis de obter em Itália, mesmo que existam. Em geral, a preparação para novos eventos pandémicos pode ser apropriada para incluir competências epidemiológicas e económicas com uma abordagem multidisciplinar.