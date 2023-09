É por isso que nunca se deve comer este tipo de pão: alerta preparador físico

O preparador físico avisou a todos e revelou o motivo pelo qual nunca se deve comer este tipo de pão.

O pão é um superalimento e um dos alimentos mais consumidos na Itália. Contém amido que é benéfico porque proporciona uma liberação lenta e constante de energia, tornando a pessoa menos suscetível às dores da fome com o passar do dia, permitindo-lhe seguir sua dieta.

Quando falamos em pão, sempre pensamos em um alimento que não costuma ser um grande aliado nas dietas. Além das críticas e crenças comuns que dizem que engorda ou contém muitos carboidratos, é preciso esclarecer que o pão Além do amido, contém fibrasO que representa um importante auxílio para uma alimentação saudável.

Na verdade, o tipo certo de pão pode ser um alimento muito saudável e é recomendado por especialistas. Existem centenas de tipos no mercado, alguns saudáveis ​​e outros menos saudáveis. o Preparador físico Mauro Pozzi No entanto, ele decidiu revelar isso a todos os seus seguidores Qual o motivo que te impede de comer determinado tipo de pão?.

Não coma este tipo de pão: aqui está o porquê

O preparador físico explicou isso em sua página pessoal no Instagram O pão mais saudável para comer é, sem dúvida, o pão integral. Consiste em apenas três ingredientes. No mesmo vídeo, ele fez questão de revelar o tipo de pão que você não deve comer porque faz mal à saúde.

Você não precisa comprar, explicou Pozzi Pão embalado no supermercadoPorque este produto na maioria dos casos Manuseie com álcool ou conservantes Estas são substâncias nocivas ao corpo. O preparador físico continuou, explicando que este tipo de pão Inclui Muitos ingredientes adicionados, Enquanto tudo que você precisa para fazer pão é farinha, fermento, sal e água.

O especialista disse não acreditar que cada vez mais pessoas estejam decidindo consumir pão embalado em vez de pão fresco. A escolha é ditada em muitos casos A comodidade de comprar pão na sacola junto com o resto das comprasPara não perder mais tempo indo à padaria. Pouco conforto para ter Consequências negativas para o corpo.

Para esclarecer quais tipos de pão são mais saudáveis ​​e recomendados por especialistas, é necessário avaliar os diferentes tipos com base na quantidade de fibras, proteínas, micronutrientes e calorias totais. Mas, no geral, você nunca pode errar com pão fresco e integral.