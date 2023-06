Precisamos parar de usar o GPS: uma vez descoberto, seus efeitos no cérebro humano são devastadores. Se você continuar a usá-lo, você pode se arrepender amargamente

Parece ser um aliado indispensável, mas na verdade dói mais do que parece: é melhor evitar o GPS de vez em quando, e estudos confirmam isso.

O progresso tecnológico mudou radicalmente a vida humana nas últimas décadas, introduzindo ferramentas e dispositivos que simplificaram e melhoraram muitas atividades diárias.

de entre ele, GPS (Sistema de Posicionamento Global) é um dos sistemas mais revolucionários, pois possibilitou determinar a localização geográfica de pessoas e coisas com extrema precisão, o que facilitou muito a navegação e orientação. Graças à integração do GPS em smartphones e dispositivos de navegação por satélite, os usuários podem agora Siga as instruções detalhadas para chegar ao seu destino Sem ter que se preocupar em ler mapas em papel ou pedir informações aos transeuntes. No entanto, se por um lado a utilização de um sistema de posicionamento global (GPS) apresenta vantagens indubitáveis ​​em termos de comodidade e praticidade, por outro pode incluir Efeitos negativos em nosso cérebro e nossas habilidades cognitivas.

Riscos associados ao uso do GPS

Vários estudos científicos analisaram os efeitos do uso do GPS no cérebro e nas habilidades de orientação dos indivíduos. investigação conduzida Universidade McMaster Destaque como o uso contínuo de um sistema de posicionamento global (GPS) Comprometimento das habilidades cognitivas espaciais e da capacidade de se orientar, em que o cérebro se acostuma a “desligar” e não processar as informações do ambiente enquanto segue o caminho direcionado pelo aparelho. Além disso, pesquisas da Universidade de Lyon e da University College London mostraram que o uso do GPS pode Diminuição da atividade do córtex pré-frontal e do hipocampoÁreas do cérebro envolvidas no processo de orientação e na formação da memória espacial. Esse fenômeno é particularmente preocupante, pois o hipocampo subestimulado pode ser mais suscetível à atrofia e ao declínio cognitivo associado ao envelhecimento e Doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer.

Embora o GPS seja uma ferramenta muito útil Prático e prático para navegar em ambientes desconhecidos ou complexo, é importante não abusar dele e tentar desenvolver e manter habilidades de orientação e memória espacial. Para fazer isso, você pode, por exemplo, escolher Use o GPS apenas quando necessárioTreinamento em leitura de mapas em papel ou digitais e memorização de trilhas e pontos de referência. Desta forma, será possível preservar e potencializar as funções cognitivas do cérebro, garantindo maior independência e melhor qualidade de vida a longo prazo.