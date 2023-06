Combater a hiperglicemia com água é possível: veja como fazer | ninguém sabe

Açúcar alto no sangue. Podemos realmente usar água para combatê-la, além de medicamentos e dieta? A resposta que você não espera.

Hoje, infelizmente, muitas pessoas sofrem de Açúcar elevado no sangue ou diabetesQue eles tratam com uma dieta especial com pouco açúcar e medicação adequada.

Mas o que é Açúcar alto no sangue? São altas concentrações de glicose no sangue. É medido com máquinas projetadas para esse fim, ou com exames de sangue específicos, e é considerado elevado quando seus valores em jejum ultrapassam 100 mg/dL e duas horas após uma refeição são superiores a 140 mg/dL.

O que você faz nesses casos? Antes de tudo, entre em contato com seu médico, que, após a realização de exames completos, prescreverá os medicamentos adequados para você. Em segundo lugar, você terá que mudar sua dieta e limitar ou eliminar ao máximo os açúcares que ingere com os alimentos.

A saúde, como sabemos, também passa pela alimentação. Mas é verdade que você também pode simplesmente lutar água potável? Vamos descobrir a verdade.

sua importância

água É um componente essencial da vida de todos os seres vivos, sejam eles pessoas, plantas ou animais. Agora que chegou a primeira bateria, sabemos o quanto é importante molhar Ambos para manter nossos corpos e nossas mentes ativos e animados. Hidratando, drenando e purificando, devemos beber cerca de 8 xícaras por dia deste líquido milagroso. Basicamente 2 litros, e ainda mais quando está muito calor ou depois de uma atividade física intensa.

Algumas pessoas como os idosos não sentem muito estímulo ou sede, e acabam desidratados sem nem perceber. Nesses casos, seria bom organizar o dia, por exemplo, começar a manhã com o café da manhã. Uma água é recomendada baixo teor de sódio, Ou seja, com poucos sais, a menos que haja necessidades diferentes que serão determinadas pelo médico. Mas não será supérfluo apenas beber. Vários alimentos também contêm água, são ricos nela, como muitos tipos de frutas e vegetais. Por exemplo, maçãs, peras, pêssegos e damascos, que nem os contêm muitos açúcares.

Combata o açúcar no sangue com água?

Mas no que diz respeito ao discurso inaugural, bem, nós realmente podemos Combater o açúcar elevado no sangue com água? De acordo com um estudo recentemente publicado naJornal Europeu de NutriçãoBeba água misturada com suco de limão Reduz o açúcar no sangue Redução média da concentração máxima de glicose no sangue em 30%. Reduz o açúcar no sangue e ajuda a excretá-lo na urina.

Então sinal verde para água, muita, atentando, como já foi dito, ao teor de sódio. Na verdade, a maioria das pessoas com diabetes e, portanto, hiperglicemia sofrem simultaneamente da condição Hipertensão. Então você prefere um tipo de água com baixo teor de sódio, no entanto Rico em magnésio Que, como dizem no portal dedicado à doença: “Melhora a sensibilidade à insulina e o controle metabólico em certas formas de diabetes tipo 2.”