Sincronização. A ciência do irracional ou a relação entre física e psicologia. Diálogo entre Sergio Martella e Amelia Cielo

No dia 25 de setembro, às 18h30, na biblioteca Liberrima de Lecce, na Corte dei Cicala 1, perto da Piazza S. Oronzo,Ou seja, a relação entre o ambiente físico e o desenvolvimento psicológico e físico de uma pessoa. O seminário é moderado porPsicoterapeutas. Ele se enquadra na estrutura de explicação do visível, o que nos rodeia e aparece, como o universo é feito e quais leis da natureza se traduzem na matemática, na física, na filosofia e na psicologia. Da civilização greco-romanaAcesso à modernidade e contemporaneidadeO homem tentou dar respostas a perguntas sobre sua existência. O mesmo acontece com o matemáticoo corpoE um astrofísico

Os pesquisadores Martella e Cielo iniciarão o diálogo com dois artigos de Teodorani: Emaranhamento – Emaranhamento no Reino Quântico: Das Partículas à Consciência e Sincronização. A relação entre física e psicologia. De Pauli e Jung a Chopra. Com isso Sergio Martella apresenta o simpósio: “O tema proposto na forma dialógica da entrevista inspira-se nos textos do astrofísico italiano Massimo Teodorani para explicar as profundas implicações da A relação entre física quântica e psicanálise No estudo do invisível e do irracional, isto é, do universo real. O tema altamente sugestivo e atual examina a convergência da subjetividade humana (a relação entre as emoções e o corpo) com os desenvolvimentos na relatividade e na ciência quântica (a relação entre energia e matéria). Um fio lógico contínuo que se desenvolve a partir da intuição filosófica Giordano BrunoMesmo para Teorias holísticasAlcançar os ganhos científicos da ciência quântica e do subconsciente psicanalítico, atingindo os limiares da espiritualidade e da magia. A teoria da simultaneidade une universos até então irreconciliáveis ​​em conexão com implicações revolucionárias; Ela derruba a lógica intuitiva da relação entre causas, efeitos e consequências na determinação dos fatos da vida cotidiana. O projeto também inclui o uso de vídeos e outras ferramentas visuais.”

Como exploradores do “irracional” ou inconsciente, revelam e definem a relação entre o visível e o invisível, entre as leis naturais físicas e psicológicas. Analisam a identidade entre a forma ambiental e a forma psicológica, Correspondência entre natureza e homem, entre matéria e energia. Entenderemos que são duas faces de uma mesma substância. Alguém falou sobre a matéria de que são feitos os sonhos. Descobriremos que a Lua é uma estrela filial e em relação à Mãe Terra dirige igualmente os fluxos marítimos e os ciclos humanos. Que o sol, o céu, o mar e o nosso planeta também são elementos do universo psíquico como formas e coordenadas elementares do tempo e do espaço. Entenderemos, nas palavras de Sergio Martella, que os fatos são efeitos das emoções. Essa verdade, caos ou destino é percebida e construída pelo homem. Com os desejos mais profundos da sua alma, para dar sentido à sua vida.

Artigo e comunicação à imprensa de Michela Maffei, psicóloga

Sergio Martella, psiquiatra e psicoterapeuta de orientação analítica, especialista em psico-oncologia e hipnose e ex-professor de psicologia clínica da Faculdade de Medicina e Cirurgia de Pádua; Autor de publicações científicas, cultura social e artigos editoriais analíticos. Amelia Cielo, Psy.D., Psicoterapeuta, em Treinamento Gestalt; Dirige o workshop “Vivao Arteterapia para Psicologia e Bem-Estar Artístico”. Fundador de diversos eventos artísticos e culturais.

Rede:

www.arte-e-psiche.com