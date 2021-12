Olbia: Arte, Ciência e Magia

A ILUSÃO: Nada é o que parece Foi inaugurada uma exposição coproduzida pela Science Fair Ireland e Trinity College Dublin em Olbia. O corte da fita foi delegado ao Conselheiro Municipal de Orçamento e Planejamento Alessandro Fiorentino que expressou sua satisfação com a exposição que, depois da Irlanda, Estados Unidos e China, chegou à Sardenha, primeiro em Cagliari, e finalmente na capital Gallura. ao compromisso do Opificio Innova com a colaboração com INNOIS e a Fundação Sardinia. A exposição interativa combinando arte, ciência e magia estará aberta ao público no Terminal Naval (1º andar) até meados de março de 2022 e também estará aberta durante as férias de Natal (todos os dias das 9 às 20, última entrada em 19h15). Públicos de todas as idades poderão admirar as 19 instalações, utilizando os princípios da ciência: uma experiência divertida, educativa, envolvente e estimulante, que nos permite explorar como a percepção apoia a nossa forma de ver, sentir, pensar e compreender o mundo , e mostrando como o que percebemos muitas vezes é radicalmente diferente da realidade que observamos com nossos olhos.

ILLUSION apresenta uma série de obras de arte que lidam com diferentes tipos de ilusões, desde o pássaro importante de Nye Parry, uma ilusão de áudio que explora como uma única onda senoidal é isolada de uma gravação de voz humana, até Cubos de Jennifer Townley, uma escultura de alumínio construída na forma geométrica de Um losango que dá a ilusão de ver seis cubos, enquanto na realidade os cubos percebidos resultam da formação de três losangos. Outro trabalho, The Hurwitz Singularity de Johnny Hurwitz, nos leva a interagir com a estrutura composicional antes mesmo que a ilusão seja revelada.

Preços: integral: 10 euros, estudantes e seniores: 8 euros, crianças até 5 anos: grátis, jornalistas: grátis. Pessoas com deficiência e seus acompanhantes: gratuito. Desconto de 50% para comerciantes afiliados. Preços especiais para professores e grupos escolares. Toda quarta-feira você ganha metade do preço.