O Ministério: A terceira dose da população com base nos dados epidemiológicos e tendência

Esperança: “Fornecendo proteção imediata para os trabalhadores mais vulneráveis ​​e de saúde” – “Imediatamente damos mais proteção aos grupos mais vulneráveis ​​e aos trabalhadores dos centros de saúde”, explica o ministro, enquanto a última circular foi emitida sobre a terceira dose do medicamento de reforço, intitulada “O início da administração de doses de ‘reforço’ no âmbito da campanha de vacinação. ”

A terceira dose com Pfizer ou Moderna Coerente com o que vem sendo destacado pelo CTS, o documento afirma que a terceira dose “também pode incluir pessoas gravemente debilitadas por comorbidades / doenças pré-existentes, na opinião dos reguladores”. Independentemente da vacina usada no ciclo inicial, “atualmente será possível usar qualquer uma das duas vacinas m-Rna autorizadas na Itália (Pfizer e Moderna) como dose de reforço. A dose de reforço deve ser administrada pelo menos seis meses após fim do ciclo de vacinação. Primário “.

Terceira dose e categorias de prioridade – A circular ainda indica que os primeiros a receber a terceira dose serão maiores de 80 anos e funcionários da RSA e convidados. Numa fase posterior, os operadores das profissões de saúde e os trabalhadores da saúde atuam em estruturas públicas e privadas de saúde, assistência social e social, farmácias, empresas farmacêuticas e escritórios, a partir dos 60 anos de idade ou com doenças concomitantes que os tornam vulneráveis ​​a Covid ou com alto nível de exposição à infecção.