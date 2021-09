Sala Dogana, “Homa aparato” entre arte, ciência e meio ambiente com iCub e Negoescu até 2 de outubro – Lavocedigenova.it

Nasce de uma reflexão sobre a água e seu poder contraditório, destrutivo e salvador, realizada pela artista plástica Christiana Cote. Negoescu, intitulado “Homa aparato”, que se apresentará de 30 de setembro a 2 de outubro, na Sala Dojana do Palácio Ducal. A apresentação é resultado do programa de residência técnica promovido pelo Goethe-Institut sobre o tema Inteligência Artificial e promovido pelo Instituto Italiano de Tecnologia IIT. Além do tema da água, de fato, o programa abordará o tema das mudanças climáticas, a relação entre humanos e tecnologia – com o robô humanóide iCub – e o papel que as emoções devem desempenhar para orientar as pessoas a fazerem escolhas mais sustentáveis ​​para o meio ambiente e a humanidade.

Para a artista, o ponto de encontro entre arte e ciência foi justamente o estudo dos mecanismos sociais entre robôs e pessoas, que na atuação de “Homa aparato” se traduziu em uma reflexão mais ampla dos sentimentos humanos e do papel da tecnologia como mediadora na. tomando uma decisão. , estão todos inseridos no contexto atual das mudanças climáticas, onde a água é um dos elementos “fora de controle” se pensarmos em eventos climáticos extremos, como secas, tempestades e inundações.

“Em certo sentido, a água dá e recebe, nós não controlamos realmente a água, mas ela pode nos controlar” – disse o artista.

Christiana Cote. Nascido em Bucareste e formado na Lincoln University (Reino Unido) e na Düsseldorf Academy of Arts (Alemanha), Negusescu é um artista multimídia. Suas instalações são mostras físicas acompanhadas de vídeos e fotografias, e em seu último projeto “Homa aparato” ela tratou de ciência e tecnologia do IIT, particularmente estudos de interação entre pessoas e robôs humanóides como o iCub. Cabana. Negoescu foi hospedado por algumas semanas no IIT Lab “Social Perception in Human-Robot Interaction”, dirigido pela cientista Agnieszka Wykowska, cuja pesquisa se concentra em neurociência social cognitiva e interação humano-robô, através do uso de técnicas de medição comportamental.

A Sala Dogana é um espaço dedicado à criatividade juvenil coordenado pela Câmara Municipal de Génova dentro do Palazzo Ducale com a participação da Académie Ligustica e da Universidade, com o objetivo de facilitar a jovens artistas, proporcionando-lhes um espaço e alguns serviços, para identificar e fazer eles são visíveis. As diferentes sensibilidades bem como as expectativas das novas gerações através das artes visuais, da música e de outras formas de expressão contemporâneas.

A residência artística no Instituto Italiano de Tecnologia de Génova foi promovida pelo Goethe-Institut no âmbito do projecto “Geração A = Algoritmo”, uma das várias iniciativas nascidas durante o semestre da Presidência do Conselho Europeu da Confederação Alemã realizada a partir de Julho a dezembro de 2020.

O concurso, financiado por fundos excepcionais do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, teve como alvo jovens artistas com idades entre 18 e 30 anos, como representantes das duas gerações que antecipam e abrem o caminho para a próxima geração, “Geração A”, onde A é para Algoritmo, sugerindo que o uso de algoritmos será diário porque as máquinas inteligentes estarão cada vez mais presentes em nossa sociedade.

O IIT foi designado residência artística de dois artistas selecionados pelo júri do concurso, um dos quais é Christiana Cott. Negoescu, que será o protagonista da apresentação no Palácio Ducal, a outra é a americana Lindsey Cammack, interessada em estudar as cianobactérias e suas perturbações no meio ambiente devido à poluição causada pelas atividades humanas. Cammack conduz sua pesquisa no Bioinspired Soft Robotics Laboratories, supervisionado por Barbara Mazolai, diretora associada de robótica do IIT.