Fundação Gabriela De Matisse para Talentos em Ciência e Música

A Fundação Gabriela de Mattis para Talentos Científicos e Musicais foi fundada e hoje funciona. A fundação comprometida em promover e apoiar jovens talentos graças a bolsas de pesquisa científica e formação de músicos merecedores é dedicada a Maria Gabriela de Matisse.

A busca de talentos molda o futuro. A convocatória de 2024 para pesquisa avançada em oncologia e bolsa de apoio à carreira foi estendida a um aluno de Gustav Mahler Jugendorchester. A partir de hoje, com um maravilhoso concerto no Auditório Vincenzo Vitale do Conservatório Domenico Cimarosa de Avellino. A história da Fundação María Gabriela de Matteis inspira-se nos valores que a Presidente da Fundação Alimentar De Matteis – falecida prematuramente em dezembro de 2022 – tornou parte integrante da sua vida enquanto tenta “moldar um futuro partilhado onde a inovação, a responsabilidade e a fluidez disciplinar podem criar um mundo melhor para todos.” . O ambicioso objetivo de Maria Gabriela foi a base sobre a qual a instituição a ela dedicada decidiu construir a sua missão: procurar talentos promissores, nos domínios científico e artístico, para os apoiar nos seus percursos de formação, crescimento e investigação.

Comitês. Para isso, foram criados dois comitês: um científico e outro técnico. O primeiro, coordenado por Giuseppe Corigliano – Professor de Oncologia Médica da Universidade de Milão e Diretor do Departamento Clínico para o Desenvolvimento de Novos Medicamentos do Instituto Europeu de Oncologia de Milão – terá a tarefa de selecionar os melhores projetos de investigação e investigação relacionada. projetos. Os pesquisadores são capazes de dar esperança e aumentar a expectativa de vida na área de oncologia. O segundo grupo será composto por Marco Postengel e Valerie Gaillard – músicos mundialmente famosos – que selecionarão os talentos musicais mais merecedores da equipe anual da melhor orquestra juvenil do mundo, a Gustav Mahler Jugendorchester, para apoiá-los em seus estudos. Acadêmicos. “A busca pela excelência em todas as áreas está entre os valores fundadores da nossa família da qual María Gabriela sempre foi, desde pequena, uma verdadeira embaixadora. Ver hoje o nascimento da fundação que leva seu nome e encarna seu visão, e que será compartilhada com o mundo, é uma grande emoção para ele.” Lee”, declarou Kaff. Armando de Mattis, pai de Maria Gabriela e presidente honorário da Fundação Maria Gabriela de Mattis.

Tag:

Fundação Gabriela De Matisse para Talentos em Ciência e Música