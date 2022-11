Que língua fala a ciência?

A visão de futuro da comunicação científica. Este é o nome do ciclo de seminários internacionais que juntam académicos e profissionais para explorar o futuro comunicação científica.

Organizador pelo Laboratório Interdisciplinar Sissa (Escola Internacional de Estudos Avançados) e Sisa MedialabO evento acontecerá no campus principal da escola na Via Bonomea 265, em Trieste, De 22 a 24 de novembro.

Serão muitos os temas que serão discutidos e discutidos: da diplomacia científica à inteligência artificial, das pandemias às sustentabilidade ambiental e assim por diante.

Em suma, uma ocasião em que os desafios de difundir e compartilhar o conhecimento científico se entrelaçam Principais preocupações contemporâneasbem como com profundo Mudanças na relação entre a sociedade e o meio científico.

O objetivo então Ampliando o diálogo e fortalecendo a comunidade de diversos atores no campo da comunicação científica: O encontro, em escala internacional, tem como objetivo específico reunir estudiosos e profissionais para explorar algumas questões importantes em nível global.

Mas vamos dar uma olhada no programa.

Começa na terça-feira, 22 de novembro. Depois das saudações institucionais, passamos a uma primeira série de encontros: eles intervirão pela manhã Jean Marco MüllerPresidente de Diplomacia Científica na DG Investigação e Inovação da Comissão Europeia, e Max PauliCoordenador de Programa da Unesco-Twas.

Os dois ilustrarão a complexa relação entre ciência e política internacional e todos os desafios que surgem nessa frente.

À tarde será uma vez Ivana BartolettiE a Diretor Global de Privacidade de Dados por Wipro, Roberto Trottaempresa-mãe da AstroML de Sissa e Elizabeth Tolajornalista de dados, editor de ciência e fundador da agência de comunicação científica Formica Blu.

A discussão analisará O papel da inteligência artificial na revolução da comunicação pública, na nossa forma de consumir informação e notícias. O foco então se voltará para os riscos e oportunidades apresentados pelo algoritmo.

Em seguida, recomeçamos na quarta-feira, 23 de novembro, com duas sessões à tarde. Heróis dos primeiros personagens famosos no cenário internacional: Michelle Riedlinger, Nico Petrelli, Jurij Castelfranchi, Matteo Merzagora E a Paula Rodari. Juntos, falaremos sobre o passado e o futuro Revista de Comunicação Científicauma plataforma internacional e Código aberto que por vinte anos tem sido um campo de comparação para estudiosos de todo o mundo.

Em vez disso, o segundo encontro do dia será dedicado à apresentação do podcast Paper – How Science Becomes Science, com Mateus Cattaneo E a Federica Sgurbesaambos jornalistas científicos.

Fecha na quinta-feira, 24 de novembro, com data dupla. de manhã com martin bauer E a Nico Petrelli Falaremos do papel da ciência e da opinião pública, e da necessária confiança que se deve depositar na comunidade científica e nos diferentes contextos em que esta é tão diversa.

Em conclusão, na tarde em que celebramos o vigésimo quinto aniversário da Jornal de Física de Altas Energias, uma importante revista criada por cientistas para cientistas. será discutido com Eva Babunic, Maria Bellantoni, Julia Zandergui, Fabio Zwirner E a Aldo Ramponi.

Todos os eventos, em inglês, são Gratuito e aberto E eles serão transmitido em Transmissões ao vivo no canal do YouTube.

por aqui programa detalhado.