A bicicleta estacionária é realmente eficaz para perda de peso? a verdade

Um estudo americano mostrou que a caminhada rápida é uma excelente solução para melhorar a saúde mental e a memória, não só para os idosos, mas também para todas as faixas etárias. Você não precisa ir à academia ou comprar equipamentos carosE apenas caminhe para qualquer lugar, Na cidade ou no campo, no mar ou na serra.

Portanto, se você está procurando uma maneira de perder peso e voltar à forma, a caminhada rápida pode ser uma ótima solução. Equipamentos de cardiofitness como bicicleta ergométrica ou esteira é outra possibilidade que temos para a atividade física, Especialmente quando é inverno e está frio ou ruim lá fora, então você pode dar um passeio ou fugir de casa. Mas isso realmente faz você perder peso?

Uma bicicleta ergométrica faz você perder peso? Aqui está a resposta

Graças à bicicleta estacionária, é possível treinar dentro de casa, o que constitui uma ótima alternativa para quem quer manter a forma sem precisar sair de casa. Perder peso com esta ferramenta é fácil porque permite queimar calorias e Ao mesmo tempo tonificar os músculos.

Uma alternativa válida à bicicleta ergométrica é uma caminhada ao ar livre, que é uma excelente oportunidade para tomar sol e saciar-se com vitamina D, melhorar o humor, aumentar a capacidade aeróbica e a circulação sanguínea. Além disso, caminhar regularmente ajuda a aumentar a densidade óssea, prevenir a osteoporose, reduzir o risco de doenças cardíacas e diabetes, melhorar a saúde respiratória e fortalecer o sistema imunológico.

Ambas as opções são ótimas, mas há uma diferença importante nas calorias queimadas. Quando você se exercita moderadamente em uma bicicleta estacionária, queima duas vezes mais calorias do que uma pessoa caminhando rapidamente ao mesmo tempo. Isso acontece porque a quantidade de calorias queimadas depende Intensidade, velocidade e duração do exercício E com uma bicicleta estacionária é mais fácil acelerar.