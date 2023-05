Assim, a pesquisa também ajuda no desenvolvimento sustentável

Por mais de vinte anos, a comunidade científica global vem discutindo os princípios do acesso aberto e experimentando sua aplicação. No entanto, somente a partir da publicação do relatório da OCDE Making Open Science a Reality, em 2015, a promoção, disseminação e reconhecimento da ciência aberta entraram gradativamente na agenda das políticas científicas internacionais.

Este relatório, juntamente com o livro da Comissão Europeia do ano seguinte, Open Innovation, Open Science, Open to the World, identificou pela primeira vez a ciência aberta e suas práticas como um importante impulsionador da inovação.

Mas o que é ciência aberta? Uma definição moderna e inclusiva é a da Recomendação da UNESCO sobre Ciência Aberta: “uma construção inclusiva que reúne diferentes movimentos e práticas com o objetivo de tornar o conhecimento científico multilíngue disponível abertamente, acessível e reutilizável para todos, para promover a colaboração científica e a troca de informações para o benefício da ciência e da sociedade e para abrir processos para a criação, avaliação e transferência de conhecimento.” comunidade científica para atores da sociedade fora da comunidade científica tradicional.

O objetivo da ciência aberta, partilhado pelos movimentos e práticas que contribuem para a sua definição, é tornar o conhecimento em todas as línguas abertamente disponível, acessível e reutilizável por todos. Na prática, praticar ciência aberta significa compartilhar e disponibilizar resultados de pesquisa (dados, Programação Artigos científicos na forma de pré-impressão ou depois de imprimir etc.) durante cada etapa do processo científico, tornando a pesquisa transparente de acordo com o princípio de “abrir o possível e fechar o necessário” e de acordo com os princípios da Feira (encontrabilidade, acessibilidade, interoperabilidade, reutilização).

Internacionalmente, há cada vez mais recomendações para a adoção de práticas de ciência aberta. A partir de 2017, o G7 reconheceu e recomendou em particular algumas necessidades básicas: investimento em infraestruturas de investigação comuns; Gerenciar dados de pesquisa de maneira consistente com os Princípios Justos; Definir avaliação de pesquisa e sistemas de recompensa que valorizem e incentivem a ciência aberta e suas práticas.

A equação entre ciência aberta e boa ciência foi afirmada e apoiada após a pandemia de Covid-19, que destacou a necessidade de compartilhar rapidamente dados e descobertas científicas e adotar práticas e padrões comuns para tornar a pesquisa efetivamente replicável, reproduzível e reutilizável . A Organização Mundial da Saúde também enfatizou repetidamente a necessidade de uma transição rápida para modelos de ciência aberta. Uma recomendação importante a esse respeito é a recomendação da UNESCO em 2021.

A ciência aberta também faz uma contribuição essencial para atingir as metas da Agenda de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 2030. É reconhecida por desempenhar um papel crítico no aprimoramento da qualidade, integridade e impacto da pesquisa. Assim, uma equação importante é criada entre boa ciência e ciência aberta. A Europa também tem colocado cada vez mais a ciência aberta no centro das suas políticas, ao ponto de construir o programa-quadro Horizonte Europa, atualmente em curso, no qual a ciência aberta é definida como o ‘novo normal’.

Hoje é um mandato incontornável, mesmo para financiamento europeu, e no campo da investigação europeia, o conhecimento dos seus princípios e a adoção das suas práticas é essencial para todos os investigadores. Esse processo de abertura também ocorreu na Itália, que recentemente incluiu a ciência aberta em seu programa nacional de pesquisa, publicando o Plano Nacional de Ciência Aberta 2021-2027. A comunidade científica de nosso país espera que seja adotada em breve.

Sinais importantes nesse sentido vêm de instituições de pesquisa italianas – na primeira aula pela Agência Nacional de Avaliação Universitária e do Sistema de Investigação – entre os primeiros a aderir à recente iniciativa promovida pela Comissão Europeia para reformar o sistema de avaliação da investigação. Uma reforma que, novamente, tem como cerne a valorização e promoção da ciência aberta, entendida como boa ciência e um novo normal.