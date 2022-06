Giorgia Soleri está de volta ao hospital: Damiano e seus fãs estão preocupados. o que aconteceu

Giorgia Soleri está se sentindo um pouco preocupada com seus fãs depois de postar uma foto ontem à noite no hospital

O parceiro de Maneskin, Damiano, é notório por ter problemas de saúde que a tornaram um desafio muito pessoal. Seu objetivo é conscientizar as mulheres – mas não apenas – sobre a prevenção.

Geórgia Soleri Ela se tornou um ícone feminista, especialmente para as jovens que a seguem no Instagram. autor do livro Não perca ninguém Ela conseguiu abrir espaço para si mesma – e hoje em dia não é nada simples – não mais uma “companheira”, mas com sua personalidade muito forte. É claro que sua história de amor é a peça central de sua vida, especialmente em termos de sucesso pele de homem Eles estão se movendo pelo mundo.

Mais do que isso, uma história de amor Damiano E a Geórgia No centro das atenções porque o líder da equipe pele de homemApesar das muitas obrigações que o consideram o protagonista, ele está sempre interessado em acompanhá-lo em todas as visitas ou conferências que lhe interessam pessoalmente.

Giorgia Soleri está de volta ao hospital: o que aconteceu?

Nas últimas horas, Geórgia Soleri Ele postou uma história no Instagram – na noite entre 25 e 26 de junho – em que colocou um conta-gotas, aparentemente deitado em uma cama de hospital. O comentário da história diz: “Louco sábado à noite. Já estou melhor, não se preocupe”. Na verdade, a preocupação por parte dos fãs é enorme, dado o meu passado Geórgia. Endometriose é a doença que a namorada do vocalista sofre pele de homem que há algum tempo vem tentando conscientizar, através de conferências, com a escrita do livro e seu trabalho como influenciador para jovens mulheres.

Justamente por ocasião da operação que ela foi submetida há muito tempo por endometriose, Geórgia Soleri Ele confessou: “É uma doença crônica e incapacitante, ainda subdiagnosticada (a média é de 4 a 8 anos, coloquei 11 lá, e conheço pessoalmente meninas que precisaram de 15, 20, 25), e seus principais sintomas são: a menstruação é dolorosa, exausta , sangramento Períodos prolongados podem levar a vômitos e desmaios Dor como menstruação 24 horas por dia Dor na relação sexual Dor ao urinar Dor ao defecar Dor pélvica crônica Problemas com digestão e evacuação Fadiga crônica etc. (sem contar os casos mais graves de endometriose utero-pulmonar ou diafragmática).