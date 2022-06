Proibição de testes em animais para álcool, tabaco e drogas adiada até julho de 2025 (mas existem métodos alternativos confirmados pela ciência)

A proibição, que já era lei em 2014, foi adiada para testar substâncias de abuso como drogas, álcool e tabaco em animais para 1º de julho de 2025. A ECI Citizens Initiative está ativa para coletar 1 milhão de assinaturas até agosto.

O horror dos testes em animais continuará. Já era oficializado em fevereiro passado, quando as Comissões Constitucional e Orçamentária da Câmara aprovaram uma série de emendas prevendo a possibilidade, Até 1º de julho de 2025, para realizar testes para estudos de enxertos de órgãos, substâncias de abuso, drogas e vacinas.

Isto significa que mais de 700.000 primatas, cães e gatos continuarão a ser legalmente torturados para serem submetidos a testes com várias substâncias, como Álcool, drogas, tabaco e iscas exóticas.

A derrapagem é contínua e recorrente há meses, e o Estado não está fazendo nada para evitá-la. As consequências são as usuais: atrasos no progresso científico e penalidades para a pesquisa italiana em comparação com a pesquisa estrangeira, bem como, obviamente, a morte de milhares de animais.

Leia também: Chega de cobaias de laboratório! Exorta também o Parlamento Europeu a abandonar os testes em animais

eu estudo

Como prova disso, enquanto em nosso país eram realizados testes em animais, foi realizado um teste recente estudar A Universidade de Turku da Finlândia, em colaboração com o Centro Médico Beth Israel Deaconess em Boston e o Instituto Nacional de Abuso de Drogas em Baltimore, identificou um circuito cerebral capaz de interromper vícios, incluindo o tabaco.

O resultado alcançado ao observar algumas lesões, como um acidente vascular cerebral que danificou essa rede específica, levou a uma recuperação espontânea completa dos pacientes. A descoberta foi descrita na revista Nature Medicine, de acordo com especialistas Este circuito cerebral pode agora ser um alvo para futuros tratamentos de dependência de fumo e possivelmente outros vícios também.

Mais um exemplo de como a ciência para humanos pode e deve depender de humanos, e como as investigações epidemiológicas e métodos alternativos são a única forma viável de avançar no conhecimento científico e no tratamento de doenças que sempre afligem humanos, animais e o planeta. , dizemos de LAV.

Portanto, esperemos que em 2025 haja um adeus completo a esses testes prejudiciais em animais sem mais extensões, mas por enquanto já Podemos pedir a uma UE sem autópsia de animais vivos assinando uma petição europeia para proibir permanentemente os testes de cosméticos em animais, usar métodos alternativos para estudar a toxicidade dos produtos químicos, aumentando assim também a segurança dos consumidores e implementar uma estratégia concreta para acabar com às vivissecções.

De fato, a Iniciativa de Cidadãos ECI está ativa para coletar 1 milhão de assinaturas até agosto. Neste momento, a Itália nem sequer atingiu 50% da meta nacional, e é cada vez mais urgente aderir à iniciativa e fazer ouvir a nossa voz contra os testes em animais.

por aqui A petição.

fonte: amor

Leia também: