Telefonema pré-guerra de Macron e Putin: “Pare”. Que é: “Desculpe, estou na academia”

Tente extremo antes da invasão. Por outro lado, uma completa falta de interesse em ouvir e negociar. As tensões aumentam entre Emmanuel Macron e Wladimir coloque dentro Em uma das últimas conversas telefônicas antes do ataque russo à Ucrânia em 24 de fevereiro: Conforme evidenciado pela transcrição das negociações entre os dois líderes, o francês tentou deter o russo e o persuadiu, em vão, a negociar. A Macron, que lhe ofereceu a oportunidade de conhecer o presidente americano, Joe BidenPutin responde: “Francamente, eu queria jogar hóquei. Estou falando com você da academia, tenho que começar alguns exercícios, mas primeiro vou ligar para o meu conselheiro.

Macron Putin, texto do telefonema

A transcrição da conversa telefônica, uma das muitas conversas entre Macron e Putin antes do início das hostilidades, faz parte de um documentário de televisão que será exibido na próxima quinta-feira no 2º canal de televisão público da França. É uma conversa de 9 minutos entre os dois presidentes. O estado que ocorreu em 20 de fevereiro, 4 dias antes do início da ofensiva russa. Putin imediatamente começa o ataque: “Você e o chanceler Schulz me disseram – ele acusa – que Zelensky está pronto para fazer um gesto, que ele tem um projeto de lei pronto para implementar os acordos de Minsk … nada. Ele está mentindo para você.” Em seguida, ele aponta um dedo acusador para o próprio Macron: “Eu disse que precisamos revisar os acordos de Minsk”. Os franceses protestaram: “Eu nunca disse Vladimir, eu disse que você tem que aplicá-lo, você tem que respeitá-lo e eu não tenho a mesma leitura que fiz nos últimos dias”.

O debate sobre “separatistas”

Então o debate se alastrou entre os “separatistas”: “Não são eles que devem fazer propostas sobre as leis ucranianas”, protestou Macron. Lendo as convenções de Minsk, ele acrescenta à poção: “Não sei de onde seu especialista em direito aprendeu a lei.” Putin é duro: o governo de Kyiv “não é um governo democraticamente eleito, eles tomaram o poder com um golpe, houve pessoas queimadas vivas, um banho de sangue e Zelensky foi um dos funcionários”. Macron conclui o discurso: “Não nos importamos com as propostas dos separatistas”. Putin responde: “Ouça-me com atenção. você pode me ouvir? Repito, aqueles que vocês chamam de separatistas responderam às propostas das autoridades ucranianas. E eles não seguiram com suas respostas.” “Obrigado mesmo assim, Vladimir, se houver algo me ligue”, Macron recomenda encerrar a conversa. Ao que Putin responde em francês: “Je vous remercie Monsieur le président” (Obrigado , Sr. presidente).