Chegada da confirmação do conhecimento

A nutrição também afeta em nosso humor. Não poderia ser de outra forma, pois está cientificamente comprovado que a base celular subjacente ao estômago reflete fielmente as mesmas substâncias que atuam no cérebro. Nosso humor é resultado de uma interação complexa entre alguns mecanismos que são regulados por determinadas substâncias. Entre eles está a serotonina, que é diretamente responsável pela Nossa sensação de bem-estar.

É por isso que o que comemos é tão importante, pois existem alguns alimentos básicos que podem ajudar a melhorar nosso humor. Os especialistas têm certeza disso e apontaram especificamente algumas sementes que podem fazer a diferença.

Quais sementes podem melhorar o humor

Segundo pesquisa publicada na revista Psicologia e a menteEU sementes de girassol Em particular, será muito importante pelos benefícios que pode ter no cérebro, bem como em termos de melhora do humor.

Na verdade, essas sementes de que falamos contêm uma certa quantidade de triptofano, que é Introdução da serotonina. Como já explicamos, é justamente a serotonina que interfere na regulação do nosso bom humor. Na verdade, foi cientificamente comprovado que as pessoas que sofrem de depressão têm níveis muito baixos de serotonina.

É por isso que o que comemos é muito importante e, acima de tudo, será necessário introduzir sementes de girassol em nossa dieta diária, porque nos trarão grandes benefícios.

Como incorporar sementes de girassol na nutrição

Os benefícios das sementes de girassol são muitos. De fato, graças à presença de triptofano, que estimula a produção de serotonina, essas sementes permitirão que você desfrute dormir melhor. Também regula o apetite e a fome.

Também interfere em qualquer problema que afete a pele e pode promover a gravidez, pois é muito rico em ácido fólico. Eles contêm zinco e garantem um bom suprimento desse mineral.

Leia também: A estranha ilusão de ótica que oculta várias imagens: qual você vê primeiro?



Segundo especialistas, para experimentar todos os efeitos benéficos das sementes de girassol, elas devem ser Idêntico aos carboidratos.

Claro que você não precisa agir sozinho, mas, como já estabelecemos, gostaríamos de reiterar que é muito importante consultar Seu médico de confiançatendo em conta o estado geral de saúde, pode dar indicações sobre como consumir sementes de girassol.

Leia também: Cachorrinho fofo dormindo abraçando o bebê: a foto fofa

O conselho de um médico é sempre muito importante, pois neste caso estamos falando apenas de forma geral e não nos referindo às circunstâncias específicas de cada indivíduo.