Caffe della Senza, Cabrai foi eleito presidente. Novos escritórios

Um grande número de acionistas compareceu à assembléia “Café Ciência” Renovação de cargos internos após a renúncia do presidente cessante Paulo Nanibéri em ordem de 12 anos Ele liderou esta associação que se distinguiu por suas inúmeras iniciativas científicas que tiveram muito sucesso também entre os cidadãos de Livorno. Acolheu muitos cientistas valiosos que abordaram questões que vão do aquecimento global à pandemia de Covid 19, das ondas gravitacionais à logística do sistema marinho até a elaboração do MOU para digitalizar os sistemas Nos municípios de Colesalvetti e Livorno.

Foi eleito presidente por unanimidade Antonio Capray, o antigo CNR de Pisa. Os membros da coordenação cooperarão com ele: Cláudio BoccianiVice-presidente e Coordenador; Lorenzo MaisVice-presidente e Coordenador; Paulo Nanibériassistente do presidente; Maria Laura Falconesecretário e tesoureiro; Carlos Burnciniresponsável pela organização; Emiliano Carnieripessoa de contato, Giacomo Milanie entrevistas em podcast.

A associação teve muitas intervenções dos associados que lançaram luz Como as atividades do Caffè della Scienza estão sendo acompanhadas cada vez mais com maior interesse e estão sendo propostas iniciativas para melhorar a entrega dos eventos.