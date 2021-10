Festival de Ciências, Feira de Santa Zeta, Tartufando, Encontro de Harry Potter, Castanhas e muito mais

Mais um fim de semana de diversão em Génova e arredores, entre cultura e eventos ao ar livre: há o Festival da Ciência, depois os teatros, mas também feiras, festivais, castanhas e muito mais. Em suma, há algo para todos os gostos.

Vamos ver os eventos mais populares do fim de semana, visto que a agenda completa de eventos está aqui.

1. Festival de Ciências

Até 1 de novembro, Gênova está repleta de eventos, workshops, encontros e iniciativas no âmbito da edição 2021 do Festival de Ciência. Descubra mais

2. Feira Santa Zeta

No domingo, vai ocupar 180 estandes fúcsia no âmbito da restauração da tradicional feira de Santa Zeta, uma iniciativa com origens antigas. Descubra mais

3. Prêmio Paganini

No sábado e no domingo, os finalistas da 56ª edição da Copa que premia jovens talentos se apresentam no Carlo Felice ao lado da orquestra do teatro. Descubra mais

4. Festival Abracadabra e Encontro Nacional de Harry Potter

O festival dedicado à magia terá lugar no sábado e domingo na Vila Serra de Comago: uma vila agitada, incluindo o primeiro encontro nacional de fãs de Harry Potter. Saiba mais sobre o Festival de Abracadabra.

5. Hobby de fantasia

A Feira Criatividade, Hobby e Artesanato regressa ao Porto Antico de sexta a domingo, para todos os amantes da costura, escrita criativa, joalharia, decoração, design de bolos e muito mais. Descubra mais

6. Trufa

De sexta a domingo (e depois também no fim de semana seguinte) as inúmeras barracas dedicadas às trufas no centro histórico, com locais que oferecem cardápios personalizados. Descubra mais

7. Halloween no Aquário de Gênova

Os eventos de Halloween começam no Aquário de Gênova aos sábados e domingos: atividades emocionantes e mini-tours temáticos pelos aquários mais memoráveis. Descubra mais

8. Caminhe pelo canal histórico

Passeio de domingo livre no histórico aqueduto de Gênova em Val Pisanio: uma estrada longa, mas fácil e em grande parte plana. Descubra mais

9. Bici Castagnata

Excelente cardápio à base de cogumelos e castanhas assadas na pista do Slate para conhecer e pedalar, descobrir ótimos lugares e comer comidas típicas do outono. Descubra mais

10. Foxy de Zéna: Homenagem a cantores e compositores genoveses

Sexta-feira no final da tarde na Via Cecchi em Gênova haverá um concerto em homenagem aos artistas da Ligúria: de De André a Luigi Tenco, de Joe Sentieri a Giorgio Calabrese, etc. Descubra mais