Pão com tábua, tradicional comida de rua de Palermo, faz bem à saúde. É o que confirma o epidemiologista Franco Perino, um dos maiores especialistas na área de alimentação e prevenção do câncer. Segundo a pesquisadora, que trabalha há anos no Instituto Nacional do Câncer, em Milão, o pão e o prato fazem parte de um paradigma alimentar anticancerígeno, desde que preparados com ingredientes saudáveis.

Perino cunhou o termo “A Grande Dieta Mediterrânea” para se referir a uma dieta que respeita as tradições mediterrâneas, as filosofias alimentares orientais e as recomendações científicas para a prevenção de doenças. E pão e tábua são perfeitos para ela.



Este farto prato, à base de pão amanhecido e favas picadas e fritas, é de facto uma união perfeita entre cereais e leguminosas, base da alimentação dos povos mediterrânicos desde há séculos. Como explica Perino, “antes da Revolução Industrial, quase todas as pessoas comiam grãos integrais acompanhados de legumes, assim como no pão e na barra”.





A ciência moderna está redescobrindo o valor dessas tradições milenares, capazes de equilibrar e manter a saúde. Até mesmo a lei europeia anti-câncer recomenda basear a dieta em cereais, legumes, vegetais e frutas.





Mas todos sabemos que o pão e a tábua são fritos: a fritura não os torna prejudiciais? Segundo Berrino, até a fritura é boa se for feita com azeite de oliva extra virgem ou banha de boa qualidade. O importante é que seja rápido e contenha gorduras boas não hidrogenadas.

Em suma, esta comida ruim com gosto de Sicília contém um equilíbrio nutricional que a ciência moderna confirma como ideal para a saúde. Uma mistura feliz de sabores antigos e conhecimentos atuais.

O próprio Berrino descobriu o pane e panelle cinquenta anos atrás, durante uma viagem de negócios a Palermo: “Provei em Vucciria e depois em stigghiola. Entre as excelentes comidas típicas da Sicília, há também o favorito macco di. Os agricultores que comiam legumes tinham uma dieta muito saudável .”

O segredo está na qualidade dos ingredientes e em saber combinar os nutrientes certos. Os pães Palermitan e Panelle, se preparados de acordo com a tradição, têm essas características e confirmam que são alimentos saudáveis, que podem ser saboreados sem culpa. A bandeira promove um pedaço da história e cultura gastronômica siciliana com nota máxima.