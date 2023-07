O glifosato não é perigoso. Cortese: “A ciência vence”

Uma nova e importante vitória da ciência contra a desinformação sobre o tema do glifosato. De facto, a Autoridade Europeia de Supervisão Financeira não identificou “nenhuma área de grande preocupação no que diz respeito aos riscos que representa para os seres humanos, animais ou ambiente”.

É o que a própria Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos informa, anunciando as conclusões da sua avaliação sobre o impacto do produto: “Agora – sublinha Alberto Cortese, Presidente da Confagricoltura Mantova – que cabe à Comissão Europeia desenvolver uma proposta de Estados sobre a utilização desta substância, cuja autorização termina no próximo dia 15 de dezembro. Uma proposta que deverá ter em conta as evidências científicas recolhidas pela FRA A utilização do glifosato na agricultura é um tema que faz parte de um tema mais vasto relacionado com as ferramentas à disposição de nossas fazendas para enfrentar as mudanças climáticas, entre essas ferramentas estão os produtos químicos que, na pendência de alternativas válidas, continuam sendo aliados importantes para garantir os níveis de produção ».

A questão da saúde humana nunca pode ser menosprezada, como evidenciado pela meticulosidade com que a FSA opera. O parecer da autoridade era esperado para julho do ano passado, mas foi adiado para julho de 2023 devido ao volume de documentos coletados e avaliados. Em nota, o órgão informou que recebeu 368 respostas no decorrer das consultas públicas e 2.400 comentários e respostas de especialistas que atuam nos Estados membros da UE.

O arquivo foi produzido e, na opinião, ultrapassa 3.000 páginas. De resto, importa recordar que, há um ano, a Agência Europeia dos Produtos Químicos (Echa) chegou às mesmas conclusões da FRA, afirmando que a avaliação dos riscos do glifosato não cumpre os critérios científicos que justificam a sua classificação como cancerígeno . , substância mutagênica ou tóxica.

“A esta altura – conclui Cortese – esperamos que certos círculos e certas correntes de pensamento, diante de mais uma evidência científica, parem de vez contra uma prática que se provou, justamente, não ser nociva, nem para os humanos nem para os animais nem para o meio ambiente ».

