Arte e pesquisa no Vaticano: se a ciência triunfasse em Roma

Concerto clássico VIP de chuva e luar em benefício da pesquisa científica, um evento de sucesso em Pontifícia Academia das CiênciasSala Bio IV, na Cidade do Vaticano, com uma prestigiada conferência dedicada à terapia nutricional para a síndrome dos ovários policísticos.

A reunião foi um passo importante na promoção da investigação e da sensibilização sobre a gestão da SOP através da nutrição e destacou o papel crucial que a ciência e a medicina podem desempenhar na promoção do bem-estar das pessoas.

A síndrome dos ovários policísticos é um dos distúrbios endócrinos (hormonais) mais comuns em mulheres em idade reprodutiva: na verdade, aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva sofrem com isso. Está associada a uma maior prevalência de síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

O aparecimento desta síndrome tem sido associado a vários factores genéticos e ambientais, mas a resistência à insulina desempenha um papel importante na patogénese da doença.

Este evento – que reuniu os principais defensores da ciência e instituições italianas e vaticanas, criando uma importante plataforma de discussão e troca de conhecimento no campo da terapia nutricional para SOP – foi moderado por Gianluca Mick, palestrante científico e patrocinador de saúde e bem-estar. Da Dieta Tisanoreica, que falou sobre os quase vinte anos de atividade do Mech-Lab, instrumento através do qual Gianluca Mech Spa financia pesquisas independentes na Universidade de Pádua e treinamento no Centro de Estudos Tisanoreica. Ele também se concentrou nas publicações publicadas, destacando em particular os pontos-chave e os resultados dos estudos sobre a síndrome dos ovários policísticos.

Este trabalho nasceu com o objetivo de investigar os efeitos da dieta cetogênica em mulheres com excesso de peso e em idade reprodutiva com síndrome dos ovários policísticos.

Os resultados finais foram satisfatórios, para dizer o mínimo. “Mulheres com síndrome dos ovários policísticos foram acompanhadas por cientistas durante 12 semanas, período durante o qual seguiram a dieta cetogênica mediterrânea: os cientistas puderam assim coletar dados sobre mudanças no peso corporal, como índice de massa corporal, massa gorda e peso livre de gordura. , tecido adiposo visceral e outros elementos”, comenta Mick, acrescentando: “Os resultados do estudo mostram que a dieta vegetariana Tesanorica pode representar um aliado válido na perda de peso, mesmo para quem sofre desta síndrome”.

A abertura da conferência – na presença de Monsenhor Filippo Colnago, Conselheiro da Nunciatura Apostólica na Itália, e do Professor Andrea Arcangeli, Diretor de Saúde e Higiene do Governatorato do Estado do Vaticano, bem como de um especialista em anestesia e reanimação – testemunhou a participação de figuras proeminentes e palestrantes do mundo acadêmico e científico que compartilharam sua inestimável contribuição: Professor Antonio Paoli, Professor de Exercício Físico e Ciências do Esporte na Universidade de Pádua; Professora Violante Di Donato, Professora de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade La Sapienza de Roma; Dra. Maria Patrizia Patrizi, cirurgiã e pediatra, Diretora Médica de Bioprevenção; Antonio Avenita, Diretor Geral e Cofundador do Movimento de Pais Italianos Moige; Professor Massimo Rali, pesquisador em otorrinolaringologia da Universidade La Sapienza de Roma; Professor Vincenzo Comodo, Professor de Sociologia e Bioética na PUL – PITVC “Claretianum” em Roma. Para tornar esta ocasião inesquecível, a conferência foi acompanhada por um concerto de música clássica, que contribuiu para criar um ambiente único e sofisticado.

