Science Brunch para descobrir a ciência escondida na comida

Turim, 4 de outubro de 2023. – criança Brunch científico, A nova sessão de reuniões está fora do assunto Para descobrir a ciência oculta nos alimentos. Todos os sábados, a partir de 21 de outubro, um novo evento combina o amor pela ciência e o amor pela culinária, para aprender a “experimentar a comida” com um evento dedicado a toda a família, das 11h30 às 12h30.

Micro e macronutrientes, farinhas ardentes e aditivos alimentares, líquidos esféricos e frutas congeladas, são apenas alguns dos ingredientes das receitas do Science Brunch: um experimento da vida real para pequenos alquimistas, que transforma o OFF TOPIC em um laboratório científico de poções mágicas . Cozinhar nunca foi tão divertido, e entre os bolos científicos acompanhados de hidratos de carbono, terá a oportunidade de descobrir proteínas em molho experimental, entre gorduras fritas e vitaminas, mas também tigelas de água e sopa de sal mineral.

O novo formato OFF TOPIC foi criado pela ToScience, associação cultural de Turim fundada em 2014 e ativa em toda a Itália, para Promoção da cultura científica É composto por especialistas na área de comunicação e divulgação científica, com muitos anos de experiência no planeamento e condução de atividades Jogos educativos. Na verdade, a ToScience sempre experimentou linguagens e mídias inovadoras para comunicar a ciência e torná-la fascinante e acessível a todos. O envolvimento pessoal nas atividades é a chave para transformar um momento de diversão numa oportunidade de aprender algo: por isso, a abordagem é “mão na massa”.

Entre os eventos programados para sábado 21 de outubro “Carboidratos “Julianida” Ele analisa quanta energia está realmente escondida atrás de uma fatia de pão: o que é o amido e quais superpoderes nossa saliva esconde. Uma oportunidade de descobrir isto neste laboratório, onde a farinha e os grãos serão os heróis das nossas experiências.

Continua no sábado 28 de outubro com “Proteína em molho experimental” Para responder a uma pergunta comum: quantas receitas existem para cozinhar um ovo sem cozinhá-lo e quantas coisas o feijão e um copo de leite têm em comum? bastante É a resposta para ambas as perguntas, mas se você quiser saber por quê, basta comparecer e descobrir por meio de experiências fora do assunto.

com Frito com gorduras e vitaminas o 4 de novembro Descobriremos o que significa ter a reserva de energia necessária. Na verdade, as gorduras são necessárias para muitas funções do corpo. Além disso, possibilitam a absorção de algumas vitaminas. É possível isolá-los começando pela comida, mas apenas para quem vai consumir

Uma viagem para descobrir o macronutriente mais abundante do nosso planeta, a água, é o foco do evento programado 18 de novembro com Sopa à base de água e sais minerais. Através de uma série de experiências, foram descobertas algumas das propriedades mais extraordinárias da água que – se necessário – também são capazes de torná-la tão severo.

o 25 de novembro: Evento de dióxido de carbono de longa fermentação Revela todos os segredos escondidos por trás da suavidade e elasticidade da pizza. Descubra neste laboratório onde pequenos organismos irão ajudá-lo a se tornar um grande chef… mas somente se você puder alimentá-los da maneira certa Doçura.

Mais uma no sábado, 2 de dezembro Grande seleção de sucos (estômago). Depois de uma boa refeição, basta deixar o processo de digestão seguir seu curso. Como funciona esse processo? Todas as suas etapas serão reconstituídas: redução, assimilação, conversão, são todas as etapas que permitem fazer isso Entender Neste laboratório

Se você nunca ouviu falar de culinária molecular Chá de bandeira (bolha) o 9 de dezembro É o laboratório certo. Descobriremos como é fácil transformar líquidos em bolinhas para preparar verdadeiras explosões de sabor.

Última data especificada Sábado, 16 de dezembro E Cheesecake com nitrogênio: -Cento e noventa e seis graus. Esta é a temperatura que vai ajudar a confecionar algumas das receitas mais frias que se podem fazer nesta (louca) cozinha. Resta descobrir quanta crocância pode estar escondida até nos alimentos mais tenros.

fora do assunto

Via Giorgio Palavicino, 35 – 10153 Torino

Acompanhamento fora do tópico

http://offtopictorino.it

https://www.facebook.com/offtopictorino