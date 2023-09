Em 80%. Aqui estão as razões (e a genética é responsável apenas em 10% dos casos)

Os oncologistas já notavam isso há algum tempo: um número crescente de pacientes jovens procurava consulta até que o terrível diagnóstico fosse descoberto. Mas agora, dados de um estudo publicado na revista BMJ Oncology confirmam: nos últimos 30 anos, o número de casos de cancro entre pessoas com menos de 50 anos aumentou quase 80% em todo o mundo. De acordo com pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e da Escola de Medicina da Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, na China, que conduziram o estudo, o número de diagnósticos de câncer aumentou de pouco mais de 1,8 milhão em 1990 para mais de 3 milhões, 2 milhões em 2019. “Um número preocupante, mas esperávamos isso – admite Giampaolo Tortora, Diretor do Comprehensive Cancer Center da Clínica Gemelli e Professor de Oncologia da Universidade Católica – nos últimos anos temos notado uma recorrência cada vez mais pronunciada em pacientes com idade inferior a 50.”

dados

Tomando dados da Carga Global de Doenças de 2019 para 29 casos de cancro em 204 países e territórios, os autores do estudo examinaram a incidência, a mortalidade, os resultados de saúde e os factores de risco em pessoas com idades compreendidas entre os 14 e os 49 anos. “Antigamente os dados limitavam-se a áreas regionais, e todos atribuíam as evidências, bem como a percepção das clínicas com base no país em que viviam – explica o oncologista – este estudo olhou de uma forma mais ampla e global e concluiu algo que estava na percepção de todos. Não é por acaso que já há algum tempo, mesmo aqui em Gemili, têm sido criados cada vez mais grupos de trabalho para a oncologia jovem, porque mesmo neste campo estamos a assistir a um aumento de tumores com envolvimento precoce, mais comummente difundidos, até ao limite cólon, ao peito, à próstata.” Resta agora compreender as razões deste aumento. “A genética pode desempenhar um papel – comenta Tortora – mas sabemos que isso acontece em menos de 10% dos casos. Em primeiro lugar , os culpados são o tabagismo, o álcool, os hábitos alimentares e algumas doenças que podem ser atribuídas à obesidade e ao diabetes. Há outro fator, que não pode ser facilmente medido, e está ligado ao meio ambiente e à alimentação, ou seja, à qualidade da alimentação: notamos alguns tumores associados à desnutrição, com muita carne vermelha e pouquíssimas frutas e vegetais, mas também tumores do aparelho digestivo. Os tumores da traqueia, não apenas os tumores do pulmão, são causados ​​não só pelo tabagismo, mas certamente pela poluição ambiental. Ao mesmo tempo, as recomendações e a prevenção parecem não surtir efeito. “O aumento do hábito de fumar entre as jovens é impressionante – segundo Tortora – Isto traduzir-se-á inevitavelmente num aumento significativo da incidência de cancro do pulmão em mulheres. É uma tendência que já estamos vendo e que só vai piorar. Ver as nossas clínicas cada vez mais frequentadas por pacientes mais jovens faz-nos pensar. “Houve uma diferença notável na faixa etária em apenas alguns anos.”

tratamento

Se é verdade que os tratamentos estão a tornar-se cada vez mais inovadores, é um mistério para os oncologistas que a incidência de tumores com menor potencial de tratamento esteja agora a aumentar. E acrescentou: “No relatório global, além do aumento dos casos de infecção, também foi notado um aumento de mortes, e este é um número assustador”. Portanto o desafio torna-se cada vez mais difícil: “O que estamos a tentar fazer, nos tumores de adultos jovens, é tentar compreender as características biológicas e genómicas presentes nos tumores. A suspeita, explica Tortora, é que eles sejam diferentes dos seus homólogos em pacientes idosos. O que significa que um tumor de órgão, num paciente muito mais jovem do que a média, terá quase certamente uma base de mutações em comparação com um paciente mais velho. “Encontrar estas mutações pode ajudar-nos a compreender se existe uma causa no ambiente e, assim, permitir-nos compreender caminhos de prevenção eficazes”.