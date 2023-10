Meningite, casos aumentando: sintomas que você deve conhecer

Os casos de meningite bacteriana meningocócica estão aumentando na Itália e “entre as meningites, é a que tem maior impacto e complicações”. Paola Stefanelli, Diretora de Pesquisa do Departamento de Doenças Infecciosas do Instituto Superior de Saúde, faz a saudação Adenchronos por ocasião do Dia Mundial da Meningite.

Impacto na população

“A taxa de infecção na população em geral no período pré-Covid era de cerca de 0,32 por 100.000 habitantes, o que é bastante baixo e semelhante ao homólogo europeu”, explica Stefanelli. “Com a pandemia e o uso de máscaras e distanciamento social, o O número de casos diminuiu significativamente, com uma taxa de infecção de 0,1 por 100.” 1000 pessoas, mas os dados mais recentes indicam um ligeiro aumento em relação aos números pré-Covid.” A meningite meningocócica “é uma doença que, embora rara, tem um início rápido .” Pode levar a complicações graves e até à morteMas a taxa de incidência muda consoante a faixa etária em que centramos a nossa atenção: abaixo de um ano a taxa de incidência é de 2,5 casos por 100.000 habitantes e o mesmo se aplica aos adolescentes. Na Toscana, em 2015-2016, houve um surto de meningite meningocócica C com mortes. “Havia outros pequenos grupos em outras áreas.”

Meningite mata, mas vacina protege

Stefanelli explica que a taxa de mortalidade “não é muito baixa, embora agora seja possível, graças à vacinação e ao tratamento oportuno com antibióticos, tratar bem o paciente”. Ele ressalta que a prevenção “é a arma mais poderosa que temos hoje – a vacina quadrivalente (ACWY) é recomendada a partir dos 2 anos com dose de reforço até os 5 anos e entre os 11 e 15 anos com dose de reforço. dose de reforço até 5 anos.” Stefanelli acrescenta: “A partir dos 20 anos, o meningocócico anti-B é recomendado para recém-nascidos que recebem dose de reforço no segundo ano de vida. Ele conclui que essa vacina também é recomendada para quem sofre de certas doenças que podem aumentar o risco de desenvolver isto.” Doenças meningocócicas.

Reconhecer os sintomas pode salvar sua vida: aqui estão eles

Existe uma lista de sinais e sintomas “obrigatórios” porque podem estar ligados à doença, e saber o que são pode ser a chave para “salvar uma vida”. A lista inclui: febre; Vômito. Forte dor de cabeça; torcicolo. Tendência a evitar luz forte. Dor muscular, articular ou nos membros. Estado de confusão: mãos e pés muito frios. Erupção cutânea (as chamadas petéquias, pequenas manchas vermelhas ou roxas em forma de ponto, características das formas meningocócicas); Convulsões. Especialistas ressaltam que mesmo que não seja tão fácil, porque alguns sintomas também podem ser característicos de outras doenças, nem sempre aparecem juntos e nem sempre são claros. “A questão de saber se existem sinais e sintomas para reconhecer imediatamente a meningite deve ser respondida com sim e não”, aponta Paolo Bonfanti, Diretor da Estrutura de Doenças Infecciosas Complexas da Fundação Irccs San Gerardo dei Tintori em Monza e professor na Universidade. Tributo de Adenchronos aos Estudos Milan-Bicocca.

Sintomas, a diferença entre crianças e adultos

“A doença tende a se apresentar em jovens com sinais e sintomas bastante característicos, mas pode se desenvolver muito rapidamente, por isso infelizmente ainda vemos alguns casos fatais de meningite de vez em quando”, explica Bonfanti. os sintomas clássicos não aparecem.” Pode aparecer um estado de sonolência e pode acontecer que a meningite não seja reconhecida rapidamente. O paciente pode ser internado no hospital e passar horas antes que o diagnóstico seja feito. Digamos que especialmente em jovens pessoas há sintomas mais pronunciados na população, mas às vezes é difícil reconhecê-los nos idosos”.